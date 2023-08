El distintiu ambiental per als vehicles, a partir de l’11 de setembre

Els distintius que hauran de portar els vehicles andorrans (Govern d’Andorra)

El reglament del sistema nacional d’etiquetatge energètic i d’emissions de vehicles entrarà en vigor l’11 de setembre. Es retarda un mes la seva posada en marxa, que havia de produir-se aquesta setmana, a petició de l’Automòbil Club d’Andorra, per un problema en la producció del distintiu.

L’objectiu és, tal com es va explicar durant la presentació del reglament, posar en marxa el Sistema nacional d’etiquetatge com a mecanisme per a assegurar el control de la classificació dels vehicles des del punt de vista ambiental. Això es farà a través del distintiu ambiental, un adhesiu per als vehicles motoritzats que els identifica i classifica d’acord amb la normativa d’emissions.

El distintiu ambiental aportarà, a partir de l’11 de setembre, informació sobre l’eficiència i les emissions dels vehicles, com ara el tipus de vehicle, la classificació Euro i el combustible que utilitza. El distintiu incorporarà també un codi QR per a centralitzar informació complementària relativa al vehicle, entre d’altres, a la cilindrada o a l’any de fabricació.

Per als vehicles nous el distintiu s’expedirà juntament amb la matrícula. La resta de vehicles aniran incorporant l’adhesiu a mesura que passin la Inspecció Tècnica de Vehicles. En el moment que el vehicle se sotmeti a la ITV el tècnic que fa la inspecció li subministrarà el distintiu ambiental corresponent i, en aquest moment, el titular tindrà l’obligació de dur-lo col·locat en els termes i condicions que estableix aquest Reglament.