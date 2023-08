Inici de les representacions del Retaule de Sant Ermengol

Representació del Retaule de Sant Ermengol (RàdioSeu)

Aquest dimecres, dia 2 d’agost, comencen les representacions de la 48a edició del Retaule de Sant Ermengol, que es podrà veure fins dijous de la setmana entrant, 10 d’agost, cada nit (22.00 hores) al claustre de la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell.

Les entrades es poden reservar en línia a través de la pàgina web del Retaule o a l’oficina de Turisme Seu, a la planta baixa de l’Espai Ermengol. El preu de la venda anticipada és de 13 euros, per a posseïdors del Carnet Jove i per a jubilats, 12 euros, i directament a taquilla, 15 euros.

En aquesta nova edició, l’espectacle medieval incorpora una nova escena sobre la vida del bisbe Ermengol. “Es tracta d’un fet concret molt important que va marcar la vida del Sant”, ha avançat el director artístic del Retaule, Xavier Piguillem. També ha incidit en la rellevància del claustre com a escenari perquè, assenyala, “és un lloc emblemàtic i, d’alguna manera, és el símbol del Retaule, que està dissenyat per a fer-se aquí”.

Xavier Piguillem posa l’accent en el fet que el Retaule és “història de la Seu, de la comarca i del Bisbat d’Urgell” i fa una crida per a que tothom hi participar-hi. En aquest sentit, ha subratllat que “és una experiència molt maca, que està molt bé, a la qual la gent s’hi pot adaptar anant a les sessions que es pugui; hi ha feina per a tots, això per descomptat, qui vulgui provar-ho té les portes obertes”.





Implicació de la ciutat

La representació és possible cada estiu gràcies a la implicació d’una setantena de persones voluntàries. La presidenta del Patronat, Núria Balletbò, també ha volgut animar la ciutadania a prendre-hi part o simplement a gaudir-ne. Pel que fa a d’altres novetats, a banda de l’estrena d’una altra escena, Balletbò ha esmentat la renovació gradual del vestuari que s’ha iniciat aquests darrers anys. Abans de la pandèmia ja es van canviar les mitres dels bisbes. Una tasca que és laboriosa perquè s’intenta que el disseny sigui el més fidel possible a l’època de la qual es parla, ara fa un miler d’anys.

Un any més, el Retaule estarà pendent de la meteorologia. L’organització espera que es pugui dur a terme amb relativa normalitat, tenint en compte que es fa en un espai a l’aire lliure. Malgrat que per a aquest dijous s’espera algun ruixat a la Seu, la previsió a mitjà termini del Servei Meteorològic de Catalunya apunta que la resta de dies ja no hi haurà precipitacions i, en aquest cas, es podrà fer el muntatge sense cap problema.

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, que n’és actor des de fa vuit anys, descriu l’espectacle medieval com “un acte amb present, passat i molt futur” i s’ha compromès a donar-li suport des del consistori. Així mateix, ha volgut destacar la importància de la figura del director artístic, Xavier Piguillem, a l’hora d’aconseguir la dinamització i teatralització de l’obra.

De la seva part, Javier Galindo, membre del Patronat des dels seus inicis, recorda l’evolució de l’espectacle, que només s’ha aturat dues vegades en gairebé cinquanta anys. A més, Galindo ha fet menció especial a l’edició del 2007, perquè “aquell any es va celebrar el 50è aniversari de la seva posada en marxa i s’hi va convidar tots els actors i les actrius que hi havien col·laborat”.