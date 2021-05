Títol: El cuento de la criada

Durada: 60 min.

Gènere: Drama, Ciència ficció

Direcció: Bruce Miller (II)

Intèrprets: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski

Temporades: 5 Capítols: 46

Sinopsi:

Després de l’atac terrorista que acaba amb la vida del president dels Estats Units i la majoria dels membres de Congrés, un moviment que es fa dir ‘Fills de Jacob’ inicia una revolució i elimina la Constitució dels Estats Units per restaurar l’ordre . El nou règim, la República de Gilead, és una societat totalitària amb una taxa de natalitat molt baixa que es basa en un fonamentalisme religiós retorçat que tracta a les dones com a propietat de l’estat.

Defred és una de les poques dones fèrtils de Gilead i es veu obligada a viure com una concubina dels Comandants, a l’igual que totes les dones que conviuen amb ella. Totes les dones són forçades a la servitud sexual en un intent desesperat per repoblar el món. Tot d’una, es troba sola, sense la seva família i s’adona que no té cap tipus de potestat.