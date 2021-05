Si mai passeu per Benifallet, a la comarca del Baix Ebre, us recomanem d’anar a les coves de Benifallet o les Aumedielles. Per fer-ho haureu d’agafar el cotxe i superar els tres quilòmetres de revolts que les separen del poble.

De les sis cavitats que hi ha, quatre són coves i dues avencs. Són la cova Meravelles, l’avenc del Sifó, la cova E-Marigot, la cova del Dos, la cova de l’Aumediella Gran i l’avenc del Cataclisme. De totes, es visiten la Meravelles i la del Dos.

Acompanyats d’un guia de les coves descobrireu, d’una manera molt amena i entretinguda, la història de la descoberta de les coves per uns espeleòlegs barcelonins, l’ús de les cavitats durant la Guerra Civil o les diferents formacions que s’hi han fet amb el pas dels anys.

Hi podreu contemplar les clàssiques estalactites i estalagmites, però també columnes, banderes, macarrons, colades o excèntriques.

COM ARRIBAR-HIPer arribar a Benifallet es pot agafar l’AP-7, sortir a l’altura de Tortosa i seguir per la C-12.

Pots enviar un correu a covesmeravelles@gmail.com, dilluns i dimarts trucant al +34 977 46 20 05 (Ajuntament) i al +34 977 26 78 00 (Coves de Benifallet) de dimecres a diumenge.

OBERTES DE DIMECRES A DIUMENGE. (es recomana trucar per saber horaris i poder reservar l’entrada de la visita)

HORARI DE VISITES:

10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15 i 19.15.

www.benifallet.altanet.org

Per Tot sant Cugat