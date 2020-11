El Comú d’Ordino aprova un pressupost per al 2021 amb 10,1m€ d’ingressos i 1,9m€ destinats a l’inversió

El Consell de Comú ha aprovat avui l’exercici pressupostari del 2021 per a la parròquia d’Ordino amb uns ingressos de 10,1 milions d’euros i 1,9 milions d’euros destinats a la inversió. La consellera de Finances Maria del Mar Coma, en la seva exposició, ha fet referència a l’actual situació d’emergència sanitària que fa preveure una davallada dels ingressos en un 14,52% respecte al 2019, principalment per la caiguda prevista del PIB que afectarà les transferències de Govern. La cònsol Eva Choy, ha volgut remarcar que la corporació continua per sota del sostre d’endeutament malgrat es preveuen menys ingressos i les mateixes despeses de funcionament. “Pel que fa a les inversions, no renunciarem a aquestes previstes per dinamitzar la parròquia”, ha conclòs Choy.

En la sessió s’ha aprovat també la despesa plurianual per un concurs d’idees, atesa la recent declaració de la vall d’Ordino com a Reserva de la Biosfera, per fer una senyalització a l’entrada de la parròquia. A l’extensa ordre del dia, constava l’adjudicació del concurs públic a l’empresa PIDASA, per a l’ampliació del gimnàs i l’edificació del tancament del grup electrogen del CEO. Enric Dolsa (X’Ordino) ha centrat en les inversions del CEO el seu vot en contra al pressupost del 2021, que ha definit com “innecessària i prescindible”. Sandra Tudó, de Movem Ordino, s’ha abstingut en la votació i ha qüestionat les despeses de funcionament.

Pel que fa al pressupost aprovat, la despesa corrent prevista per aquest exercici 2021 és de 9,6 milions d’euros, xifra on cal remarcar que tot i la pandèmia el Comú d’Ordino donarà els mateixos serveis que fins ara, sense augmentar els preus ni modificar la qualitat del servei. Amb aquest pressupost segueix l’aposta per la dinamització de la parròquia, ja que entenem que ara mateix, és la manera d’ajudar els empresaris que han invertit o volen invertir. Entre les principals despeses, hi ha el material de funcionament de protecció contra la Covid-19; la contractació d’assessoraments pel desenvolupament de plans de dinamització parroquial; la promoció del projecte de difusió turística Riberamunt; les despeses de manteniment derivades de les auditories d’eficiència energètica, i la posada en marxa de l’ampliació del CEO.

La prudència fa preveure també la rebaixa d’ingressos provinents de les llicències urbanístiques. La partida d’inversió també es veurà afectada per les conseqüències de la pandèmia, on s’ha previst un import d’1,9 milions d’euros. En aquest capítol, destaquen com a projectes per a la millora de la via pública: la remodelació del nucli antic, una inversió que es farà plurianual; la remodelació de la plaça sobre l’aparcament vertical, i les obres de condicionament i millora de la Covanella, també plurianual. Al tres inversions rellevants seran la millora en eficiència energètica i el pressupost participatiu al qual es destinaran 50 mil euros. El nou equipament pel CEO i la reforma del magatzem de la Cortinada també s’inclouran en les inversions previstes per al 2021.

Tal com preveu la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostària i fiscal, s’ha revisat el marc pressupostari 2020/2023 per l’exercici 2021. A la mancomunitat de serveis es destinarà un import de 979.745 d’euros. Pel que fa a l’endeutament, es preveu la possibilitat de contractar nou endeutament cap a finals d’any 2021, un endeutament que no seria superior a 1,6 milions d’euros. Pel que la previsió d’endeutament a 31-12-2021 serà de 13.696.942 euros el que suposaria aproximadament un 118,88% del sostre d’endeutament.