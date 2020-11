Les 397 donacions de sang de l’última col·lecta permeten superar les 1.000 en el conjunt de l’any

Aquests darrers tres dies s’han fet 397 donacions de sang, de les quals han resultat efectives 373. Unes xifres superiors a les de les campanyes de gener, març i setembre i que permeten assolir un total anual de 1.288 oferiments i 1.122 donacions efectives, que seran molt útils per encarar amb tranquil·litat les intervencions quirúrgiques fins a final d’any.

Joan Saurí, secretari general de Creu Roja Andorrana, ha valorat que “la gent ha donat molt bona resposta i s’ha mostrat molt contenta de poder participar en aquesta darrera campanya”. Això confirma, ha assegurat, que “la societat andorrana és summament solidària”.

De les donacions fetes aquests tres dies al Prat del Roure (Escaldes-Engordany) 214 han estat de dones (53,90%) i 183 d’homes (46,10%). Per edats, els donants més nombrosos han estat els de la franja dels 45 als 54 anys (30,23%), seguits dels de 35 als 44 anys (24,18%) i dels 25 als 34 (19,65%). I pel que fa a grups sanguinis s’ha obtingut sang de tots, essent els més nombrosos l’A positiu i l’O positiu.

L’obligatorietat d’inscriure’s prèviament al web www.donarsang.gencat.cat per poder dones sang, mesura presa per evitar aglomeracions en prevenció del contagi de la Covid-19, no ha impedit que s’aconsegueixin aquestes dades tan bones. La Creu Roja Andorrana treballa en aquest moment en la confecció del calendari del 2021, que constarà de 4 o 5 campanyes repartides al llarg de l’any i que s’anunciarà properament.