Aprovat el projecte de llei de mesures urgents en matèria d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu

Aprovada la llei de mesures urgents amb els vots a favor dels grups de la majoria. Els socialdemòcrates insisteixen en la necessitat d’aplicar polítiques més estructurals per resoldre la problemàtica que existeix des de fa temps i, de retruc, evitar la pròrroga de les mateixes mesures urgents any rere any. En aquest sentit, el conseller del grup parlamentari socialdemòcrata, Roger Padreny, ha remarcat que són qüestions “urgents des de fa anys”, i ha criticat que “ja fa temps que quan s’acaba l’any, s’apliquen i es prorroguen les mateixes mesures”.

Si el PS demana més intervenció estatal en el mercat de l’habitatge, Terceravia considera que ja n’hi ha massa. El conseller del grup parlamentari Terceravia+UL+Independents, Josep Maria Camp, ha destacat que “l’habitatge i la millora de poder adquisitiu han esdevingut una quimera per als demòcrates” i creu que “continua sent-ho per a la coalició que els hi dóna suport”.

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut considera que s’està trobant un equilibri i indica que portaran al parlament la llei de mesures urgents les vegades que siguin necessàries.

Filloy recorda que el text legislatiu contribueix a l’increment de l’oferta d’habitatge de lloguer, a més destaca que el futur institut de l’habitatge aportarà “protecció, capacitació econòmica, millora de l’oferta en general i polítiques estables en el temps i recollirà les dades necessàries que configurarà el sistema d’indicadors per fer aquestes polítiques estables”.

Els grups que donen suport al Govern reconeixen que les mesures són a curt termini, però recorden que l’institut de l’habitatge permetrà crear polítiques per a un període més llarg.

La consellera del grup parlamentari demòcrata, Mònica Bonell, ha recordat que “ja fa un any que el Govern va parlar de la creació d’aquest institut de l’habitatge com també de la base de dades de tots els contractes d’arrendament”.

Per la seva part, el conseller del grup parlamentari liberal, Marc Magallón, ha assenyalat que “la proposta de creació d’aquest institut és la raó per la qual donem per resoltes totes aquelles esmenes que heu presentat en referència al registre”.

D’altra banda, el conseller del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Raül Ferré, considera al respecte que “la nostra responsabilitat és tenir actuacions equilibrades a llarg termini perquè la problemàtica de l’habitatge es redueixi”.

El Consell General ha rebutjat les sis reserves d’esmena del grup socialdemòcrata, que demanava eliminar la possibilitat de rebaixar al 0% la cessió per fer habitatge de lloguer i incloure el registre de contractes en la mateixa llei de mesures urgents.

La comissió legislativa d’Economia, però, ha transaccionat i aprovat tres esmenes que, entre d’altres, permeten a l’ACU i el Fòrum de la Joventut formar part de la Taula d’Habitatge.