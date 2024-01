Reunió de la Comissió Mixta hispanoandorrana d’educació celebrada aquest matí a Madrid (SFGA)

El 80% dels títols de batxillerat professional andorrans s’homologaran amb Espanya. Així ho ha acordat la Comissió Mixta d’educació hispanoandorrana en la reunió anual celebrada aquest divendres a Madrid i que ha estat presidida pel secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, i el seu homòleg espanyol, José Manuel Bar. Concretament, seran homologables amb les seves titulacions equivalents espanyoles els títols de batxillerat professional de tècnic en cures d’infermeria, de tècnic de suport de sistemes informàtics i xarxes, de tècnic de suport a la gestió administrativa, i de tècnic sociocomunitari.

D’aquesta manera, l’alumnat andorrà que posseeixi algun d’aquests quatre títols de batxillerat professional que emet el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats veurà reconeguda la seva titulació per part ministeri espanyol encarregat de l’educació, de la mateixa manera que el ministeri andorrà reconeixerà els títols espanyols equivalents. Queda fora d’aquest reconeixement el títol de batxillerat professional de tècnic de suport de desenvolupament d’aplicacions, ja que no existeix una titulació equivalent – ni per contingut, ni per forma – al país veí. Pel que fa a la resta diplomes professionals inicials, les dues administracions continuaran treballant en el seu reconeixement.

D’altra banda, la trobada també ha servit per a tractar aspectes com ara els efectius i les infraestructures escolars del sistema educatiu espanyol al Principat, els projectes pedagògics comuns als tres sistemes educatius – especialment l’aplicació i el desplegament dels Plans Nacionals d’assetjament, Igualtat, i Infància i Adolescència –, així com l’atenció a la diversitat que s’està duent a terme als sistemes educatius presents al Principat. Un altre punt de l’ordre del dia ha estat l’ús de les tecnologies i de les pantalles a l’aula, les competències digitals i les proves DELE de l’Institut Cervantes (Diplomes d’Espanyol com a Llengua Estrangera) que se celebren a Andorra.

Aquesta comissió, tal com ho estipula el conveni en matèria educativa entre els dos països, es reuneix anualment de forma alternada a Andorra i a Espanya. Per la part andorrana, també han participat en la reunió, l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu; el director del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer; la directora del Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans, Eugènia Duró; el director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano; i la cap d’àrea de Convenis i Relacions Internacionals, Cristina Martí.

I la delegació espanyola l’han completat l’ambaixador espanyol a Andorra, Carlos Pérez-Desoy Fagés; la directora general de Planificació i Gestió Educativa, M. Del Ángel Muñoz; el subdirector d’Acció Educativa a l’exterior, Andrés Contreras; la consellera d’educació d’Espanya a Andorra, Maria Dolores Lopez; i els representats de les secretaries generals de Formació Professional i d’Universitats.