Cures per a la primavera 2023. Lluiràs una pell preciosa!

Cutis a punt per a la primavera (AMIC)

Cada any es presenta amb tendències de bellesa, que marcaran de manera especial els nostres esdeveniments. El sector de la bellesa evoluciona constantment, i les demandes del consumidor augmenten, s’afinen i especialitzen. S’ha elevat el nombre de rinoplàsties en clíniques de cirurgia estètica, mentre que altres tractaments i intervencions continuen creixent.

No obstant això, hi ha uns certs trucs o tendències de bellesa que pots fer per tu mateix a casa per a lluir una pell preciosa, plena de vida i sentir-te bé per dins i per fora. Vols les millors cures de cara a la primavera?





Bodyskinification

Ha sortit al mercat una enorme quantitat de productes cosmètics holístics per a facilitar el culte al cos i desafiar els tabús que hi ha en la societat sobre la bellesa. Utilitzar aquests productes amb ingredients i actius que s’usen per al rostre. Aporta solucions específiques als consumidors que li permeten reconciliar-se amb la seva imatge.





Melatonina

Ja sabem que el descans és fonamental per a sentir-nos bé per dins, i per a lluir una pell meravellosa per fora. No obstant això, a causa de l’estrès i el ritme de vida diari, hi ha moltes persones a les quals els costa descansar, de manera plaent. La melatonina, que es ven en format de llaminadures, pastilles o gotes, pot ser el suplement perfecte per a equilibrar els nostres ritmes circadiaris i dormir millor.





Retinol

S’ha convertit en un dels actius del segle, per la qual cosa serà fàcil trobar productes cosmètics amb aquest ingredient. Començar a aplicar-los des d’ara mateix ens ajudarà a lluir la nostra millor versió per fora quan arribi la primavera, ja que estimula la producció natural de col·lagen, disminueixen les arrugues i renova la pell. De fet, una de les tendències i que podem aplicar per a estar radiants de cara a la primavera és utilitzar-ho de manera corporal.





Rutina facial coreana

Durant dècades s’ha estat investigant els secrets de la bellesa de les dones coreanes. I ja ho sabem! Es tracta de realitzar una rutina d’higiene facial dues vegades al dia com a mínim, al matí i a la nit. Els passos a seguir, sempre són els mateixos: neteja, tonificació, hidratació i sèrum. A més, cada vegada és més senzill trobar productes cosmètics coreans en el mercat, a bon preu i de bona qualitat.





Els productes boli

Els productes boli es presenten com un dels formats més atractius del mercat, perquè ofereixen resultats concrets i mesurats. Es tracta de filtres mil·limètrics que podran dipositar el producte just on és necessari i concentrant els efectes. I no parlem només de cremes, sinó també de contorns d’ulls, i fins i tot de blanquejadors dentals.

Ja saps quina d’aquestes tendències i cures per a la pròxima primavera posaràs en pràctica? Estigues radiant i perfecta seguint aquests trucs, senzills i efectius.





Per bellezactiva.com