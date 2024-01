Cornella acaba 30è al supergegant dels Jocs d’Hivern de Gangwon

Salvador Cornella al segon calaix del podi en una imatge d’arxiu a Xile (FAE)

Salvador Cornella ha debutat aquest diumenge als Jocs Olímpics d’Hivern de la Joventut de Gangwon, a Corea del Sud. L’andorrà ha competit al supergegant, on ha finalitzat 30è. Cornella ha acabat amb un temps de 56.58, a 2.16 del guanyador, que ha estat l’alemany Benno Brandis amb 54.42. Cornella, que sortia amb el dorsal número 1, feia el 26è crono al primer sector de la baixada amb +0.66 i el 31è al segon sector amb +1.50. Al final, a meta, en acabar tots els participants, feia el 30è temps definitiu

Aitor Mulero, l’entrenador, ha explicat que era un dia important, però hi ha hagut modificacions al traçat per la neu caiguda durant la nit. Sortint el primer corredor, Cornella s’ha trobat neu pols per parts amb neu acumulada degut a la nevada: “Sortint el número 1 no ha tingut la pista neta per a poder demostrar el seu esquí. Esperem tenir millor sort per a demà dilluns tant amb el dorsal com pel nivell d’esquí”.

Ara arriba just demà la supercombinada, prova en què Mulero espera un Cornella a per totes: “Llàstima avui, perquè era una bona oportunitat per a lluitar però, treballarem aquesta tarda per aconseguir els millors ‘settings’ per a demà al SG de la supercombi”.