L’atac del Baskonia acaba amb les ganes del BC Andorra (108-95)

Rafa Luz intentant aturar un atac del Baskonia (acb Photo / A. Bouzo)

El BC Andorra ha tornat a perdre després de 3 partits seguits guanyant (108-95). Ha estat a la difícil pista del Baskonia, en un partit on gran part de l’encontre el conjunt de Natxo Lezkano ha anat per davant en el marcador. Des d’un bon principi els andorrans han demostrat que no han anat a Vitòria a fer turisme, sent superiors tant en el primer com en el segon quart, amb un gran Jerrick Harding i Marin Maric dins la pintura.

A la represa el Baskonia ha imposat la seva llei i amb uns magistrals Markus Howard amb 28 punts i Chima Moneke amb 26 punts, han capgirat el marcador marcant territori. Per part del conjunt tricolor cal destacar els 21 punts de Jerrick Harding i els 20 de Marin Maric.

El proper partit dels homes de Natxo Lezkano serà al Poliesportiu del Govern d’Andorra, el dissabte 27 de gener, a les 20:45 hores, contra el Joventut de Badalona, rival que a la primera volta ja va guanyar el conjunt del Principat.

Anotadors del Baskonia: Markus Howard (28), T. Sedekerskis (13), Vanja Marinkovic (11), Codi Miller McIntyre (8), M. Katsar (6), Sander Raieste (2), J. Querejeta (2), Dani Diaz (2), N. Rogkavopoulos (2), Khalifa Diop (2), Matt Costello (6), Chima Moneke (26).

Anotadors del BC Andorra: Rafa Luz (6), Tobias Borg (8), Nacho Llovet (4), Jerrick Harding (21), Felipe dos Anjos (10), Mihajlo Andric (10), Jean Montero (10), Alexander Madsen (6), Adam Somogyi (0), Marin Maric (20).