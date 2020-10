Continua augmentant el risc de rebrot a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té actualment 32 casos actius de COVID-19 i al Sant Hospital hi ha 6 pacients ingressats. El risc de rebrot gairebé es duplica des de divendres i puja a 644. La taxa de reproducció de la malaltia als 7 dies és de 2,32.

Pel que fa al número de persones aïllades, són actualment 200. La xifra ha augmentat de forma considerable tenint en compte l’aïllament de diverses aules de centres educatius. Divendres es van confinar 57 estudiants de tres grups diferents de l’Institut Joan Brudieu pel positiu d’una professora. En aquest cas, els pares han demanat explicacions al centre perquè la docent hauria continuat donant classes a l’espera del resultat d’una prova PCR.



Els darrers 10 dies també s’han confinat 2 aules a l’Escola Pau Claris, amb 46 alumnes i 4 contagiats confirmats, i 20 alumnes d’un grup a l’Escola Albert Vives per un cas de COVID-19. S’han registrat 2 aïllats a l’Escola La Valira; 23 confinats d’un grup amb un positiu a l’Institut La Valira, i 21 d’un altre grup a l’Escola La Salle per un contagi.



Dades del Pirineu

La regió sanitària de l’Alt Pirineu i l’Aran, registra 1.183 casos confirmats per PCR, 10 més, i 1.336 sumant totes les proves. Un total de 36 persones han mort des de l’inici de la pandèmia, les mateixes que en l’anterior balanç. El risc de rebrot puja 7 punts fins a 331,51. La setmana del 25 de setembre a l’1 d’octubre estava en 229. L’Rt puja dues centèsimes fins a l’1,38, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 156,59 casos per cada 100.000 habitants. A la regió hi ha sis pacients ingressats (els mateixos), cap a l’UCI.

A Puigcerdà, del risc de rebrot segueix baixant. Cau 103 punts i se situa en 954,32, tot i que en l’interval de set dies anterior era de 726,96. L’Rt també baixa i passa d’1,45 a 1,39, mentre que en la setmana del 25 de setembre a l’1 d’octubre era de 0,96. La taxa de confirmats per PCR és de 392,28.

Noves restriccions

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha insistit aquest cap de setmana que cal extremar les mesures d’autoprotecció i disminuir els contactes socials per evitar nous contagis de la COVID-19. En aquest sentit, el Govern català ha anunciat que aprovarà noves mesures restrictives en els pròxims dies. L’executiu demana “complicitat” a la població per fer front a unes setmanes que es preveuen difícils.

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha assegurat que el moment és “complicat” i ha instat a “reduir els riscos a tots els nivells”. Vergés ha puntualitzat que cal evitar dinars i reunions de feina presencials, trobades després de les escoles, sopars amb amics o escapades de cap de setmana, a més de recuperar el teletreball i les classes virtuals a les universitats. La titular de Salut demana la “complicitat” de la població perquè aporti el seu granet de sorra davant les noves restriccions.