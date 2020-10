La Covid-19 obliga a celebrar el Concurs Internacional Cambra Romànica a porta tancada

La 2a edició del Concurs Internacional Cambra Romànica, que aplega músics en grups de cambra d’Andorra i països veïns, se celebrarà aquest proper cap de setmana 17 i 18 d’octubre a porta tancada a causa de la Covid-19.

Un total de 51 persones formaran els 17 grups participants del concurs, repartits en dues categories per edat (majors i menors de 18 anys). En ambdues categories hi ha grups andorrans, tot i que la gran majoria són procedents de Catalunya, i també músics de procedència valenciana, madrilenya, o d’Holanda.

El dissabte 17 tindrà lloc la fase eliminatòria del concurs al Palau de Gel d’Andorra, a Canillo, però per les mesures de distanciament social i d’extrema prevenció per evitar la transmissió de la Covid-19, haurà de ser sense presència de públic; tanmateix, les audicions seran enregistrades i es podran visionar posteriorment.

Diumenge 18 es farà la fase final, que començarà a les 9.30 hores i podrà veure’s en directe pel canal de Youtube de l’associació (@AmicsCambraRomanica) on s’espera la participació dels amants de la música de cambra d’arreu per tal d’atorgar l’anomenat “premi del públic”, entre els 5 grups finalistes de cada categoria.

L’organització destaca la gran rebuda d’inscripcions en aquesta segona edició del concurs, que denota que més que mai els músics tenen desig i necessitat de posar-se a prova, actuar, i oferir la seva música després d’una temporada amb tantes cancel·lacions i anul·lacions d’actes.

Els joves músics tenen al concurs una oportunitat per “comparar-se” amb companys del gremi i exigir-se el màxim en un temps molt limitat i sota la sempre rigorosa mirada del jurat.

En aquesta segona edició el jurat està format per David Sanz, guitarrista, professor i Cap de Servei de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, per Svetlana Tovstukha, violoncel·lista amb una trajectòria important en la música de cambra europea i actualment establerta a Barcelona i Eugeni Sokhatskyy, músic trompista, professor del Conservatori dels Pirineus i director de formacions orquestrals com l’Orquestra Cadí a la Seu d’Urgell.

Associació Amics del Cambra Romànica

L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica.

L’associació va agafar l’any passat el relleu de l’organització del cicle Cambra Romànica al Comú de Canillo, i va assolir la consolidació d’un cicle del qual el públic sempre ha estat molt fidel i agraït. Aquest any les dificultats imposades per la pandèmia no han pogut aturar el que ja és un esdeveniment esperat de la tardor canillenca i que tindrà lloc els 6 dissabtes consecutius entre el 24 d’octubre i el 28 de novembre.