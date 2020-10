Quin disseny de rellotge triar per a cada ocasió?

La gran varietat de rellotges existents en el mercat fa que aquest accessori hagi esdevingut un complement més a portar combinat amb la roba, oferint-nos un look original i personal. A continuació us indiquem quins models de rellotge combinen millor en funció de l’estil que portis o l’imatge que vulguis transmetre.

Per a ocasions especials com a festes, esdeveniments o sopars, usa un rellotge distingit però no gaire ostentós. Amb incrustacions de joies, amb corona petita, revestits en or o plata… detalls que ho converteixen en un accessori elegant i chic. Aquests rellotges han d’acompanyar-se amb una vestimenta adequada a l’ocasió: vestits de nit, vestits pantalons, bruses, sabates de talons…

Si ets dels qui penses que qualsevol temps passat era millor, o almenys en la moda, l’opció serà optar per rellotges vintage o d’inspiració retro. El que marca aquesta tendència són estilismes i dissenys inspirats en les dècades dels 40 als anys 80.

La moda sporty actualment està de moda i no sols per a fer esport. Cada vegada més gent s’apunta al running, al crossfit o a qualsevol altra especialitat esportiva, però aquest estil ha arribat també el món de la moda i per a moments en els quals vulguis lluir un estil més casual, l’opció són els rellotges esportius. Models allunyats dels acabats metal·litzats, que aposten per materials tecnològics i que inclouen funcions que ajuden en l’entrenament diari.

Una última opció implica incorporar un estil més masculí, d’esferes més grans, de forma rectangular, no esfèrica i amb corretja negra o de tonalitats fosques. Per a moltes dones, aquestes picades d’ullet masculines en els seus rellotges, és una manera d’apoderar-se i mostrar-se més autosuficients i poderoses

Per viveguapa.com