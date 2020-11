La revista CUINA (platfavorit.cuina.cat) torna a convocar el concurs “El plat favorit dels catalans”, enguany tot convidant a votar entre una dotzena de tapes, platets i esmorzars de forquilla dels que vuit es sotmetran a eliminatòries per parelles en octaus, quarts, semifinals i final que es tancarà el 26 de novembre.

Una bona oportunitat per reflexionar sobre el futur de la nostra cuina. Perquè, evidentment, no és el mateix una tapa de 4 o 5 croquetes o calamars a la romana, que es poden menjar en qualsevol lloc i forma, que unes sardines escabetxades o uns ous estrellats, que podríem qualificar de platet, que reclamen una llesca de pa i, ni que siguin de plàstic, forquilla i ganivet. Naturalment, tampoc és el mateix que uns peus de porc o unes mandonguilles amb sípia que, pel meu gust, requereixen tovalles i gent entaulada.

Massa sovint tenim tendència a posar tots els ous en el mateix cistell i considerar com a menjar tot allò que entra per la boca. I certament ho és. Però com deia Alain Chapel: “La cuina és molt més que les receptes” i, per tant, alguns preparats poden optar a ser comodí per una trobada o un sopar de gala mentre que altres han de veure el seu ús més restringit, per raons òbvies, a trobades amb gent de queixalada àmplia i habituats, per exemple, a menjar cargols i menuts.

El mateix passa amb el que sembla que ens ha caigut al damunt i que amenaça amb convertir els nostres restaurants en una nova botiga on anar a buscar plats preparats. Naturalment, aquells que suportin el tràmit. O us imagineu uns ous estrellats comprats ja preparats?

Per sort, a la nostra gastronomia i a la tria que ha fet la revista CUINA, sovintegen el que podríem definir com “esmorzars de forquilla” que accepten el repòs i l’espera que els nous models poden acabar potenciant. Tenim, per tant, una oportunitat per tornar a fer quotidià allò que, a força de temps passat, ha esdevingut una relíquia venerable de visita esporàdica.

Tenim l’oportunitat de revisar ingredients, tècniques i resultats per oferir als comensals o clients la nostra història gastronòmica posada al dia. No badem.