Les primeres Xarxes Socials

Abans de tot, hem de recordar el naixement d’Internet, el 1947, quan la Guerra Freda enfrontava a ciutadans d’ambdós extrems del món; uns occidentals i capitalistes (liderats pels EUA), i altres orientals i comunistes (liderats per l’antiga URSS).

Una batalla pel poder que va motivar molts avanços tecnològics, entre ells, la creació de l’ARPA, la que -una dècada més tard- va assentar els pilars del que seria Internet, doncs la seva xarxa ARPANET permetia l’intercanvi d’informació entre institucions.

Gràcies a això, amb el temps, usuaris de diferents països del món van començar a contactar gràcies als correus electrònics (enviant-se el primer el 1971).. Però, malgrat els avanços, no existia cap eina que permetés als usuaris socialitzar entre ells, més enllà de l’intercanvi d’emails o dels xats online.

Tot va canviar l’any 1997, quan es va crear SixDegrees, la que es considera la primera xarxa social, una xarxa que localitzava a altres membres, creava llistes d’amics i es basava en la teoria dels sis graus de separació, que afirma que és possible connectar amb qualsevol altra persona del món en només 6 passos. L’aplicació, bàsicament una xarxa que unia a coneguts amb «coneguts de coneguts», pot considerar-se una xarxa fallida en l’àmbit comercial, però va consolidar la base del que avui són les Xarxes Socials.

Només després d’uns mesos del seu tancament el 2001, vam poder gaudir de Friendster, creada el 2002 com una xarxa social per a amants dels videojocs, o MySpace i LinkedIn, aparegudes el 2003, molt més professionals i orientades a empreses. I el 2004, un jove universitari Mark Zuckerberg crea la xarxa social més important: Facebook.

La història de com va sorgir és curiosa: el que va crear inicialment va ser un portal anomenat Facemash la finalitat del qual era connectar als estudiants de Harvard entre ells, per disposar d’un lloc virtual on compartir opinions sobre qui eren les persones més i menys atractives de la Universitat; el que va arribar a oïdes de la Direcció i va generar l’expulsió de l’estudiant. No obstant això, la seva habilitat informàtica va evolucionar ben aviat i va convertir-la en el que és avui dia.

Per marketing4ecommerce.net