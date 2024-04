El CSJ aprova el Reglament tècnic relatiu a la xarxa i al sistema informàtic de gestió i comunicació processal

Reunió del Consell Superior de la Justícia (CSJ)

El Consell Superior de la Justícia (CSP) ha aprovat avui dimecres el Reglament tècnic relatiu a la xarxa i al sistema informàtic de gestió i comunicació processal, un element necessari per a la implementació de l’expedient judicial electrònic (EJE). El president, Josep Maria Rossell ha destacat que, aquest, és un “pas més a favor de la transició definitiva cap a una justícia digital, àgil, segura i transparent.”

Aquest Reglament té per objecte establir les normes tècniques relatives a la xarxa i al sistema informàtic de gestió i de comunicació processal, per a la correcta implantació de l’expedient electrònic en l’Administració de justícia. El document recull les normes tècniques de l’expedient judicial electrònic, els seus elements i les seves restriccions dins del flux processal de la tramitació; així com n’estableix l’estructura, el format tècnic de l’expedient judicial electrònic i les especificacions dels serveis d’intercanvi d’informació amb els professionals, les persones físiques i jurídiques i les altres administracions, així com les definicions i codificacions associades.

El text del reglament es publicarà la setmana vinent al BOPA.