Els sindicats creuen que l’1-M es pot arribar als 5.000 manifestants

Alguns dels nombrosos manifestants reclamant el dret a l’habitatge l’octubre de 2023 (ATV)

L’1 de Maig l’USdA espera, com a mínim, igualar la participació de les manifestacions pel dret a l’habitatge. De fet, Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), creu que es pot arribar als 5.000 participants. Es basa en el descontentament general per la situació de l’habitatge, però també per la progressiva pèrdua de poder adquisitiu. Tot i que el Govern ha anunciat mesures per a intentar resoldre el problema, des de l’USdA consideren que no tindran efectes positius, segons informa aquest dimecres AndorraDifusió.

Per a Ubach, el Govern no ha explicat amb claredat de quina forma afectarà l’Acord d’associació als treballadors. Sobretot, perquè reiteradament no ha especificat com s’articularà el capital dels drets socials i laborals. Per aquest motiu, ha deixat clar que en aquestes circumstàncies la plataforma sindical aconsellaria votar en contra en el referèndum.

L’USdA ja ha rebut el vistiplau del recorregut de la manifestació de l’1 de Maig, que sortirà a les 7 de la tarda des de la plaça Copríncep d’Escaldes-Engordany i acabarà a la plaça del Poble.