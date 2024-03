Andorra, destinació internacional tendència entre els espanyols per a Setmana Santa

Imatge de postal del poble de Pal nevat. Foto: Visit Andorra

Després d’un hivern atípic per les altes temperatures, els espanyols semblen trobar a faltar el fred i aquest any han canviat el sol i la platja pel camp i la muntanya per a les vacances de Setmana Santa de 2024. A la plataforma d’Airbnb, les categories “Al camp” i “Cabanyes” són la primera i la tercera més buscades per a aquestes dates, mentre que “A peu de platja” i “Platges” – que solen ocupar els primers llocs – estan a la segona i cinquena posició, respectivament.

El 2024, les cerques més populars entre els espanyols a Airbnb són per a destinacions de muntanya, centres d’esquí i entorns rurals a l’interior d’Espanya. Les capitals de província de l’interior, com ara Logronyo, Osca i Àvila, així com zones amb centres d’oci hivernal com Vielha i Formigal, estan entre les 10 destinacions nacionals tendència per a Setmana Santa. Alhora, Andorra, una de les destinacions d’esquí més populars als Pirineus, és la destinació internacional que ha experimentat el major creixement en cerques per a Setmana Santa, cosa que destaca el desig dels espanyols per a gaudir fins al final del fred i la neu aquesta temporada.





El treball remot permet estades rurals més llargues i en família

Les nits reservades pels viatgers espanyols per a estades a destinacions nacionals allunyades de les ciutats van créixer més d’un 70%.

“Les destinacions d’interior i rurals s’han tornat cada cop més populars en els darrers dos anys, gràcies a la flexibilitat que ofereix el treball en remot. Aquesta tendència ha avivat l’interès dels hostes per a explorar nous llocs i gaudir d’un temps de qualitat en família, aconseguint un equilibri perfecte entre l’oci i la feina”, afirma Mónica Casañas, directora general d’Airbnb Marketing Services S.L.

La comoditat d’allotjar-se a una casa durant viatges en família, especialment amb nens, la possibilitat de gaudir de privadesa en treballar en remot i els preus competitius per a viatges en grup són alguns dels factors que impulsen les persones a reservar les seves vacances a través de la plataforma. Durant la temporada de Setmana Santa, al voltant del 30% de les cerques realitzades pels hostes van ser per a viatges en família. A més, gràcies a la flexibilitat que ofereix el treball en remot, les estades entre 2 i 6 dies van experimentar un creixement del 44% en aquestes dates.

Durant les escapades de Setmana Santa, els espanyols no només busquen destins nacionals, sinó que també troben una bona excusa per a viatjar a l’estranger. Entre les destinacions internacionals més populars, Andorra se situa en primer lloc, seguit d’Istanbul a Turquia, Bolonya a Itàlia i Varsòvia a Polònia. Sorprenentment, Dubai, coneguda pel seu clima estiuenc a l’hivern, també es troba entre les cinc primeres destinacions internacionals que són tendència entre els espanyols durant aquesta temporada. Aquestes dades reflecteixen el desig dels viatgers espanyols de descobrir horitzons nous i gaudir d’experiències úniques durant les vacances de Setmana Santa.





Rànquing -per ordre- de destinacions internacionals preferides pels espanyols

Andorra la Vella (Andorra)

Istanbul (Turquia)

Bolonya (Itàlia)

Dubai (EAU)

Varsòvia (Polònia)

Buenos Aires (Argentina)

Boston (Estats Units)

Milà (Itàlia)

Cracòvia (Polònia)

Ginebra (Suïssa)