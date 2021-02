Vila, 26a als 10km dels Mundials sub-23

Avui s’ha disputat la prova dels Campionats del Món sub-23 que tenia prevista Carola Vila. A la cursa dels 10km, la fondista andorrana ha finalitzat 26a.

Vila ha completat la cursa en la 26a posició amb un temps de 30.20,8, a 2.07,2 de la guanyadora, la polonesa Izabela Marcisz (28.13,6), i a menys de trenta segons de la vintena plaça, que ha estat per a la finlandesa Josefiina Book.

Carola Vila, fondista, ha explicat que “no ha sortit la carrera que esperàvem. Esperava estar en posicions més capdavanteres. Era l’objectiu de la temporada i l’havíem preparat bastant bé. Jo físicament m’he trobat bé i amb el material crec que estàvem bé. No sabem ben bé què és el que ha fallat, però no ha sortit la carrera que esperàvem que sortís, tot i que tampoc és una mala carrera, el que passa és que esperàvem estar lluitant per estar més endavant, si més no a un top20. Les sensacions, m’he trobat bé, no súper, però sí bé, i ara toca mirar que encara queden carreres i hem de mirar endavant”.