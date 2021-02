Maeva Estevez puja al podi a la Copa d’Europa de Boardercross

Maeva Estevez ha disputat avui la Copa d’Europa de Boardercross de Chiesa in Valmalenco (Itàlia), on ha pujat al podi en la tercera posició. Amb aquest resultat, la surfista de neu se situa 5a a la general de la Copa d’Europa.

L’andorrana ha acabat tercera en la gran final, en la qual s’ha imposat la francesa Margaux Herpin, mentre que segona ha estat la suïssa Muriel Jost. Quarta ha estat la també francesa Camille Poulat.

Bones sensacions

Els entrenaments de la primera part de la jornada ja han anat força bé per a Estevez, que a la qualificació no ha sortit massa bé però sí ha aconseguit generar velocitat a la part baixa i al final ha assolit el cinquè temps, a 0.01 del quart temps.

A la primera ronda, ha fet una molt bona sortida situant-se primera d’inici, tancant les línies i aconseguint passar primera per meta. A semifinals, l’andorrana ha sortit malament, però ha recuperat terreny i al primer peralt ja aconseguia agafar a la primera. Al segon peralt s’ha situat primera, i es classificava primera per a la final, en el que ha estat una baixada molt correcta que li ha donat molta confiança per a la baixada definitiva, segons ha explicat Estevez.

La final

A la final no ha sortit com esperava però s’ha situat segona d’inici. Ha anat recuperant terreny i després del primer peralt, on hi havia un salt, ha retallat per posar-se en primera posició. Però al segon peralt ha obert la línia i la que anava tercera les ha avançat amb molta velocitat i això ha deixat Estevez entre dues corredores, s’ha vist tancada i ha hagut de canviar de línia, la qual cosa ha provocat que es quedés sense espai per recuperar. Al tercer peralt ja s’ha quedat molt a l’intern i després ha acabat perdent opció de jugar-se la victòria.

5a a la general

Amb aquest resultat, Maeva Estevez se situa 5a a la classificació general de la Copa d’Europa. L’andorrana suma 150 punts. Al davant té la líder, la suïssa Muriel Jost, segona avui, amb 235 punts, mentre que segona és la guanyadora avui a Valmalenco, la francesa Margaux Herpin amb 234 punts. Tercera és la italiana Caterina Carpano, amb 210 punts, i quarta la francesa Chloe Trespeuch, amb 200 punts.

Demà es disputa una segona cursa de Copa d’Europa, també a Valmalenco.

Maeva Estevez, rider, ha afirmat que “avui estic molt contenta. Tercer lloc. La veritat és que fa dies que estic darrere d’un podi a Copa d’Europa. Avui he estat surfejant al meu màxim, el cap l’he mantingut, que això ha sigut la clau, sobretot perquè els últims dies estava surfejant molt bé als entrenaments, però en carrera no sabia ficar-ho, i avui ho he sabut posar i estic molt contenta”.