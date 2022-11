Un espectacle de carrer obrirà la programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes de la Seu

Aquest proper dissabte, 3 de desembre, la Seu d’Urgell encendrà els llums de Nadal amb un espectacle de carrer que obrirà, oficialment, el Món Màgic de les Muntanyes. Els actes s’iniciaran a les cinc de la tarda amb els minairons que seran els responsables d’animar els diferents punts de la Seu Màgica: la Caseta del Món Màgic, al peu del passeig Joan Brudieu; el Racó dels Desitjos, a la plaça Patalín; el Bosc Màgic, al Parc del Cadí; l’Espai de la Música, a la plaça de les Monges; el Joc de Trons, a la plaça Sant Roc; i a l’Indret Màgic de les Associacions, a la plaça Soldevila.

A dos quarts de set la tarda, començarà la cercavila des de l’Espai de la Música, a la plaça de les Monges, protagonitzada per un nou personatge, ‘l’Espurna’, amb un pregó inicial del Món Màgic de les Muntanyes.

L’Espurna, acompanyat de xanquers i la Batucada d’Oliana, serà l’encarregat de portar la llum, ajudat pels veïns i veïnes, i d’il·luminar els carrers i places per a donar la benvinguda al Nadal més pirinenc. La cercavila anirà parant en diferents punts de la Seu: plaça Catalunya, plaça Soldevila, plaça del Mercat, fins arribar a la plaça dels Oms, on l’Espurna rebrà la llum per part dels minairons.

Espectacle de llums

Una vegada arribats a la plaça dels Oms, damunt de l’escenari, a dos quarts de vuit del vespre, l’Espurna i els minairons faran el compte enrere que donarà pas a un espectacle de llums a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell. Després d’aquesta cerimònia quedarà inaugurat el Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d’Urgell amb tots els llums de Nadal encesos.