La Cantata de Nadal de l’any vinent comptarà amb tres concursos

Andorra Lírica celebrarà la nova Cantata de Nadal, el dijous, dia 22 de desembre, al Teatre de les Fontetes de la Massana. Serà un espectacle basat en la història de la intel·ligència artificial de Google . Una peça interpretada per les sopranos Jonaina Salvador i Elisenda Gallardo i els alumnes de l’escola. S’ha anunciat, a més, una novetat per a l’any vinent. Es crearà una peça col·laborativa a través d’un triple concurs: literari, de composició i de cantants.

La soprano i presidenta d’Andorra Lírica, Jonaina Salvador, ha explicat quin calendari és el que tenen previst. “El dia 22 serà el tret de sortida del proper concurs, que serà el literari, això ens donarà el llibret de la propera cantata. Al març hi haurà el concurs de composició i finalment, al juny, hi haurà el concurs de cantants. Serà un procés de tot un any per a estrenar la cantata de l’any següent.”