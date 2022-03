Tres veïns del Principat moren i una altra persona resulta ferida en un accident de trànsit a Navarra

Moren tres veïns del Principat, membres de la mateixa família, en un accident de trànsit a Navarra. Es tracta d’una dona de 58 anys i dos homes de 26 i 54. A més a més una altra dona, ocupant del vehicle, ha resultat ferida de gravetat i traslladada a l’hospital de Tudela.

Segons ha explicat la guàrdia civil espanyola, el sinistre va tenir lloc poc abans de les sis de la tarda a l’autopista AP-68, a l’altura de la localitat navarresa d’Ablitas, en direcció a Saragossa. Per causes que encara s’estan investigant, el vehicle va sortir de la via i va col·lisionar contra una estructura de formigó fent que el cotxe es bolqués.

En l’accident no es va veure implicat cap altre vehicle.