Un incendi afecta una nau al polígon industrial de Montferrer

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dimarts a la nit un incendi que ha afectat una nau del polígon industrial de Montferrer. L’avís del foc es va rebre a 2/4 d’11 de la nit, des del terme municipal de Montferrer i Castellbò.

Al lloc dels fets s’hi van desplaçar nou dotacions, dels parcs de la Seu, Montferrer, Organyà, Coll de Nargó i Oliana. El sinistre es va produir a les instal·lacions d’una empresa de materials de construcció, concretament en un cobert on hi havia emmagatzemada llana de roca. L’incendi ha quedat extingit aquest dimecres al matí. No hi ha hagut ferits, però sí danys materials significatius.