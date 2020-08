Tots els esquiadors de la FAE donen negatiu en els tests del COVID per tornar als entrenaments

El passat dilluns, a l’edifici de Bombers de Santa Coloma, els esquiadors de la FAE es van sotmetre als pertinents tests del COVID-19, amb resultat negatiu per a tots. Aquestes proves estaven emmarcades dins dels procediments previs abans de tornar als entrenaments.

Després dels dies de vacances que van tenir els esquiadors, la tornada a l’activitat incloïa un pas previ per poder tornar a les sessions grupals al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO). Així, van haver de sotmetre’s als tests del COVID, amb resultat negatiu per a tots.

D’aquesta manera, la FAE complia amb els protocols per poder fer ús de les instal·lacions del CTO i així reprendre els entrenaments d’aquest estiu.

Max Tissot, director d’alpí: “Els tests que vam fer el dilluns eren per comprovar que tothom estava bé a nivell de coronavirus després de les vacances. Com que tothom ha marxat, alguns a fora d’Andorra, i altres no, hem volgut assegurar-nos que no hi havia problemes abans de tornar a fer entrenaments conjunts i, sobretot, d’entrar al CTO, que és un espai tancat. Gràcies a Sanitat i a Govern ens han facilitat l’organització d’aquests tests, que es van fer al casal de Bombers de Santa Coloma. Tot ha anat molt bé, els tests són cent per cent negatius, de forma que tothom ha pogut reincorporar-se al seu grup d’entrenament, abans de marxar a esquiar a final de mes”.