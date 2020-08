Els Mossos alerten d’un intent d’estafa vinculat a la renovació de la targeta del túnel del Cadí

Els Mossos d’Esquadra han alertat de diversos intents d’estafa vinculats a la renovació de la targeta del túnel del Cadí. Segons ha informat la policia catalana, s’ha tingut constància que a través de trucades telefòniques s’ha volgut obtenir dades bancàries dels usuaris que compten amb la gratuïtat de la infraestructura amb l’excusa de completar la documentació necessària per accedir-hi.

El cos policial insta a no donar mai informació dels comptes ni de les targetes del banc a través del telèfon i aconsellen trucar a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor, ubicada al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, si tenen algun dubte sobre demandes d’aquest tipus. En tot cas, els Mossos d’Esquadra recorden que les gestions per renovar la targeta del túnel del Cadí no requereixen de confirmació telefònica.

Cal afegir que els estafadors també utilitzen el mateix sistema de trucada fent-se passar per entitats bancàries, argumentant que s’ha detectat una transferència fraudulenta als comptes. L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor ha rebut la queixa de diverses persones que han patit aquest enguany. En algun cas s’ha hagut de donar de baixa la VISA per evitar l’ús fraudulent de la informació bancària aportada. La situació també s’ha donat a la Cerdanya.