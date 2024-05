Tallada la C-14 al municipi de Ponts a causa d’un accident

Carretera C-14 tallada en els dos sentits de la marxa (Fòrum.ad)

Aquesta tarda de diumenge ha quedat tallada la carretera C-14, entre els punts quilomètrics 120 i 122, als termes de Ponts i Oliola, a la comarca de la Noguera. Hi ha llargues cues de vehicles ja que el transit ha quedat afectat en els dos sentits de la marxa a causa d’un accident de circulació. Fins al lloc dels fets hi ha dotacions dels Bombers de la Generalitat, efectius dels Mossos d’Esquadrai del servei d’Emergències. De moment no ha transcendit més informació sobre la gravetat del sinistre.

AVANÇAMENT. SEGUIRÀ AMPLIACIÓ