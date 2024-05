La Generalitat permet els campaments i vetlla per la seguretat de tots els participants

Un campament de lleure a l’estiu (Govern.cat)

“Els valors de l’escoltisme i l’educació del lleure de base voluntària són un pilar fonamental del nostre país”. Així es comparteix des del Govern de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la voluntat de vetllar sempre per la seguretat de les persones. Per això, des de l’Executiu català s’ha acompanyat en tot moment les entitats d’educació en el lleure per al correcte desenvolupament dels campaments d’aquest estiu i prevenir possibles situacions de risc que es puguin produir en l’exercici de les acampades.

Les activitats d’acampada estan regulades tant pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, com per la normativa hidràulica. Entre els requisits que han de complir les acampades infantils i juvenils hi ha la necessitat que estiguin fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres, terrenys susceptibles de ser inundats i als quals s’hi puguin produir esllavissades.

Les entitats que gestionen els terrenys són les responsables d’assegurar que compleixen els requisits de la normativa vigent i han de comunicar les activitats d’educació en el lleure a la Direcció General de Joventut (DGJ) d’acord amb l’establert en l’article 10 del Decret esmentat. Aquesta comunicació serveix per a poder compartir la informació amb Protecció Civil i que aquesta pugui actuar en el cas d’algun incident, però en cap cas autoritza els terrenys d’acampada ni tampoc l’activitat.

D’altra banda, la normativa hidràulica estableix que cal demanar autorització administrativa a l’organisme de conca per fer una acampada si aquesta se situa a menys de 100 metres de la llera del riu.

En aquest context, el Govern català ha donat suport i ha ofert acompanyament a les entitats per tal d’agilitzar els tràmits d’autorització administrativa d’aquells terrenys que ho requereixen. Així mateix, ha creat una borsa alternativa de terrenys d’acampada que està a disposició de les entitats.

A més a més, la DGJ ha creat una nova línia d’ajuts per a fer front al cost de l’estudi hidràulic d’inundabilitat d’aquells terrenys que ho requereixin per tal que puguin ser autoritzats per part de l’ACA, d’acord amb la normativa vigent.

Davant de les noves situacions derivades del canvi climàtic, el risc d’incendi, les inundacions i les onades de calor, cada vegada més freqüents i que dificulten les activitats de lleure a l’estiu, el Govern ha mantingut una ferma coordinació amb tots els agents de l’administració i amb les entitats per tal de trobar solucions immediates que permetin garantir que les activitats d’educació en el lleure es puguin seguir realitzant estiu rere estiu i garantint la seguretat de tots els participants.

Per a fer-ho possible, al llarg d’aquesta legislatura s’han mantingut diverses reunions de coordinació en les quals hi han participat les federacions d’entitats de lleure, així com responsables de l’ACA, la DGJ, Protecció Civil, Agents Rurals, entre d’altres estaments. Aquestes trobades han estat la base per a poder garantir el funcionament de les activitats de lleure en tot moment i la seguretat de totes les persones que puguin participar en les acampades.

El Govern català treballa per a garantir les activitats de lleure educatiu, tal com ho va fer en situacions adverses com van ser la pandèmia de la Covid o el pla Alfa. En aquest sentit, ofereix mà estesa a les entitats per a tractar totes les casuístiques i normatives per a poder fer efectives les activitats.