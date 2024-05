L’FC Andorra diu pràcticament adeu a la Segona Divisió perdent a casa contra l’Albacete (0-1)

Qui sí ha estat de 10 aquesta temporada és l’afició de l’FC Andorra (club)

L’etapa de l’FC Andorra a la categoria de plata del futbol espanyol, pràcticament, s’ha acabat aquest diumenge, 5 de maig, amb una altra derrota a l’Estadi Nacional, davant de 2.414 espectadors i contra un Albacete Balompié que també es jugava la permanència. Els tricolors, que estan a 6 punts de sortir del descens, amb només 9 punts en joc, ho tenen pràcticament impossible a salvar-se.

El partit no ha estat res de l’altre món, amb els dos equips que es tenien un excessiu respecte entre els dos i, sobretot, el que es jugaven els dos conjunts, la permanència a segona. Molina i Lobete ho provaven per als andorrans al 15 i al 25 de la primera, però sense excessiu perill. Karrikaburu també ho intentava al 32 i al 43 de la primera part, però també sense encert. Amb el 0-0 s’ha arribat al descans d’un ensopit partit.

Karrikaburu ho provava al 49 ja de la segona part i Nico Ratti parava el xut d’un Manu Fuster que tenia una de les úniques ocasions per als manxecs. Quan semblava que el partit acabaria amb un trist 0-0, la desgràcia encara ha anat en augment quan, Juanma Garcia, avançava l’Albacete al minut 84, gràcies a una passada de Manu Fuster. El gol ha noquejat als de Ferran Costa que no han pogut reaccionar i ni tan sols serien capaços de crear una sola ocasió de perill més, acabant el matx amb aquest 0-1 que deixa els andorrans amb un peu i mig a la 1a RFEF. Una campanya, la 2023- 2024, a diferència de l’anterior, per a oblidar, de trist record.