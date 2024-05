Diada de Sant Romà de Vila d’Encamp, aquest dilluns

Programa de la Diada de Sant Romà de Vila (Comú d’Encamp)

Com cada any, el Comú d’Encamp programa la tradicional Diada de Sant Romà de Vila d’Encamp. La celebració, que està organitzada conjuntament per la Comissió de Festes, començarà a les 12 hores amb la missa solemne i, posteriorment, hi haurà la ballada de sardanes i l’aperitiu popular.

Finalment, a partir de les 14 hores, tindrà lloc el tradicional dinar popular que, enguany, anirà acompanyat del concert amb ‘Rokyo’. Cal destacar que tant l’aperitiu com el dinar popular comptaran amb productes aptes per a celíacs.

El preu del dinar és de 8 euros i les inscripcions es poden fer a cultura@encamp.ad o al +376 731 490.