S’obren les inscripcions del IV Festival Camina Pirineus – Senderisme a l’Alt Urgell

Mare i filla amb un dels senders del projecte Camina Pirineus. Foto: Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Avui dilluns, dia 13 de maig ha tingut lloc la presentació del IV Festival Camina Pirineus a l’Espai Ermengol a càrrec de la tinent d’alcalde i regidora de Turisme de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Gemma Tó, i la presidenta de l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Comarcal de l’Alt Urgell, Carme Espuga. El festival Camina Pirineus forma part dels Festivals de Senderisme organitzats per l’IDAPA (Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran) de des de fa nou anys.

Els Festivals de Senderisme són esdeveniments d’entre dos i set dies de durada que ofereixen a un públic ampli rutes guiades a peu per a conèixer el territori, amb activitats culturals i gastronòmiques complementàries, amb inscripció prèvia. Enguany s’han programat 12 festivals a 10 comarques, de maig a octubre, fora dels mesos de més afluència de visitants.

Els llocs on es faran els festivals són: la Conca Dellà, la Garrotxa, el Pont de Suert, la Cerdanya, l’Alt Urgell, la Vall Fosca, el Berguedà, el Solsonès, l’Alt Empordà, el Ripollès, la Vall de Boí i Sort.

Pel que fa a l’Alt Urgell, se celebra la 4a edició del Festival Camina Pirineus i tindrà lloc el cap de setmana del 14 al 16 de juny de 2024.

El festival s’ha organitzat des de l’Àrea de Turisme i Cultura del Consell Comarcal conjuntament amb Turisme de la Seu i l’Espai Ermengol, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, de Cabó, de la Vansa i Fórnols i d’Organyà.

En aquesta ocasió, s’han programat diverses activitats relacionades amb l’aigua, la natura i el patrimoni, tot resseguint la xarxa de camins del Camina Pirineus.

Destaca una sortida nocturna pel municipi de la Seu d’Urgell especialment pensada per a l’observació de ratpenats, així com una xerrada i un taller entorn d’aquests animals tan enigmàtics. Entre les activitats guiades de caràcter més cultural, cal mencionar la visita a l’església romànica de Sant Julià dels Garrics. A més a més, també hi haurà temps per a gaudir dels productes locals de la comarca, com un aperitiu a Organyà i un tast de tapes casolanes a l’Espai la Vansa de Sorribes.

Cal destacar que totes les sortides es faran acompanyades de tècnics i professionals de la comarca i les propostes d’enguany són exclusives i singulars.

La dificultat de les rutes està calculada en base al mètode SENDIF que té en compte la llargada i desnivell, una de les activitats es considera molt fàcil i les altres dues de dificultat moderada.

La inscripció és obligatòria i les persones interessades es poden inscriure fins a les 18:00 hores del dia anterior de la sortida. El fet d’inscriure’s comporta l’assegurança dels participants. Les rutes tenen un cost de 10 euros i són gratuïtes pels menors de 12 anys.

Les inscripcions es poden fer en línia a través del portal www.turismeseu.com/rutes o adreçant-se a l’oficina de turisme de la Seu per tal que els ajudin a gestionar la reserva.