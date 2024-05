Es presenta a la Seu l’aplicació de cites Dinder Club per a persones amb discapacitat intel·lectual

Presentació a la Seu d’Urgell de l’aplicació de cites Dinder Club per a persones amb discapacitat intel·lectual (RàdioSeu)

La Seu d’Urgell ha estat l’escenari, aquesta setmana, de la presentació de l’aplicació mòbil Dinder Club per a persones amb discapacitat intel·lectual. El projecte, que compta amb el suport a l’Alt Urgell de la Fundació Integra Pirineus, té la intenció de connectar i crear relacions socials, amistoses i amoroses entre el col·lectiu, així com millorar l’autoestima personal dels seus usuaris i usuàries.

Els promotors de Dinder Club defensen que les persones neurodiverses han de tenir les mateixes oportunitats i drets per a tenir relacions de forma segura, “garantint el compliment dels drets bàsics universals i generant així una transformació social”.

Per a poder donar-se d’alta a l’app s’ha de ser major d’edat, tenir un grau de discapacitat del 33% o superior, ser membre d’una entitat social i tenir lectoescriptura funcional. D’altra banda, l’aplicació compta amb dues modalitats: cites o plans grupals. Cada setmana compta amb propostes amb diferents activitats on tothom es pot apuntar i conèixer gent. Per a cada iniciativa hi ha un xat on els participants poden resoldre els seus dubtes o xerrar amb la presència d’una persona dinamitzadora.

Per a les cites, el funcionament és molt semblant al de la resta d’aplicacions d’aquest estil. L’algoritme mostra a l’usuari o usuària perfils d’altres persones que l’han considerat afí i dona la possibilitat de connectar i obrir un xat.

La plataforma està validada amb el segell de lectura fàcil i accessibilitat amb la col·laboració de Dincat, la federació que vetlla per la defensa dels drets i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. També col·laboren amb la Fundació Catalana de Síndrome de Down (FCSD); la Unitat d’Atenció a les Víctimes amb Discapacitat Intel·lectual (UAVDI); l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (acidH) i AURA Fundació, un servei per a la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.