Inscripcions obertes per a la Pujada Arinsal

Vehicle participant a la Pujada Arinsal 2023 (ACA CLUB)

La secció esportiva d’ACA CLUB ha obert les inscripcions de la Pujada Arinsal 2024, que enguany puntua per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i, com a novetat, també per al Campionat d’Espanya de muntanya CEM Autohebdo Sport. A més, inclou el Campionat Nacional VHC.

L’àrea esportiva de l’ACA ja ha obert les inscripcions per al Campionat francès i el Nacional VHC, mentre que els pilots que participen en el Campionat espanyol s’hi poden inscriure directament al web de la Reial Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEDA). També s’han publicat els reglaments dels tres campionats.





14, 15 i 16 de juny: Superpujada Arinsal

Com en temporades anteriors, la Pujada Arinsal es disputarà als 4.100 metres més tècnics de la carretera CS-520, a l’estació d’esquí d’Arinsal (Grandvalira Resorts), concretament entre les fites 0,240 i 4,340. El punt d’arribada és a 1.910 metres d’altitud respecte del nivell del mar.

El dissabte, dia 15 de juny, es faran els entrenaments i la primera pujada de la cursa, mentre que el diumenge dia 16 se celebrarà la segona sessió d’entrenaments i es disputaran la segona i la tercera pujades de la cursa. La base administrativa de la competició estarà ubicada a l’Ushuaia Mountain Hotel, un establiment que està situat davant del punt de sortida de la competició.

Com en les tres edicions disputades fins ara, ACA Esportiva oferirà a tots els participants i espectadors la màxima comoditat possible. Tant per als uns com per als altres estarà en funcionament —de manera exclusiva— el telecadira 1 Josep Serra, que connecta el punt de sortida amb el d’arribada, un transport pràctic i original per a tothom i que, a més, ofereix una visió paisatgística excepcional.

L’organització també fa front al repte de complir escrupolosament tres reglaments esportius, articular la dinàmica entre tres col·legis de comissaris i oficials (espanyols, francesos i andorrans), i gestionar la dinàmica de cursa de prop de noranta cotxes.





Arinsal, una carrera decisiva

Pel que fa al Campionat francès, Arinsal se situa a l’equador de la competició gala, després de Quilhan (17-19 de maig) i La Pommeraye (24-26 de maig). Pel que fa al Campionat espanyol de l’especialitat, serà la segona cita després de la Pujada al Fito (Astúries, Espanya). I quant al Campionat Nacional VHC, l’antiga Sèrie Nacional, recupera el seu esperit original i hi podran competir tots els cotxes històrics que no ho poden fer en els campionats espanyol o francès.

Els pilots que vulguin inscriure’s al Campionat francès i al Nacional VHC ho poden fer mitjançant la pàgina web www.pujadaandorra.com, mentre que els pilots que vulguin participar en el Campionat espanyol trobaran tota la informació al web de la Pujada Arinsal, però la inscripció l’han de fer al lloc web de l’RFEDA.





ACA Esportiva estrena espai web

La secció esportiva del Club estrena web, un microsite d’ACA Esportiva ubicat al web www.aca.ad. En aquesta nova pàgina la comunitat de l’automobilisme nacional pot accedir a informació d’interès, tramitar llicències, consultar informació sobre el programa d’oficials ACA, etc.

En línia amb la publicació del microsite, també s’estrena un lloc web nou de la Pujada Arinsal, en què els participants trobaran tota la informació de la prova, a més de poder fer la inscripció en línia i consultar la documentació sobre la competició. El públic general també es pot adreçar a aquest lloc per a consultar informació sobre la prova a Arinsal.