1a Mostra Intercultural per a donar visibilitat a les nacionalitats que conviuen a la Seu

Cartell de la 1a Mostra la Seu Intercultural (Aj. la Seu)

El regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament urgellenc, Jordi Mas, ha presentat aquest dimarts la 1a Mostra Intercultural de la Seu d’Urgell que tindrà lloc el dissabte, 1 de juny, al Pati Palau. “Es tracta d’una nova iniciativa que hem organitzat des de l’Àrea de Solidaritat i Cooperació amb l’objectiu de visualitzar tots aquells col·lectius de persones que no són originàries de la Seu, que són originaris d’altres països d’arreu del món, però que viuen aquí. Amb aquesta mostra volem posar en valor la seva cultura i les seves tradicions que tenen d’origen i ho hem volgut fer a través de la celebració d’aquesta jornada”, ha manifestat Jordi Mas.

Per a fer possible aquesta primera mostra intercultural s’ha dut a terme des de l’Àrea de Solidaritat i Cooperació un treball de seguiment per a saber quines comunitats de persones i de quins països respectius viuen actualment a la Seu d’Urgell. Tal i com ha explicat Mas “hem pogut comprovar que hi ha molta gent vivint a la Seu vinguts de molts països, però que no els coneixem prou o que no donen a conèixer tota aquella riquesa cultural que podrien compartir amb la resta d’urgellencs i urgellenques”. “Per això, ha abundat Mas, aquesta mostra els permetrà exposar la seva gastronomia, la seva música i els seus costums per a poder-ho gaudir tots plegats”.





La Mostra

La 1a Mostra Intercultural de la Seu d’Urgell tindrà lloc al bell mig del centre històric de la ciutat, de 12 del migdia a dos quarts de nou del vespre, amb la participació de persones d’una dotzena de països: Colòmbia, Comunitat musulmana conformada pel Marroc, Algèria, Pakistan, Gàmbia i el Senegal; Brasil, Argentina, Perú, Equador, Bolívia i República Dominicana.

Totes les activitats que s’han programat en aquesta mostra s’adrecen a tots els públics. A les 13:30 hores hi haurà l’actuació musical ‘La Revolución Guapachosa’ que portaran a la Seu música tropical colombiana. A les 16 hores serà el torn d’un espectacle de tango, a càrrec de Raúl Mamone, membre de l’Acadèmia Nacional de Tango.

La mostra seguirà a les 17 hores amb una exhibició de balls típics de Colòmbia. A les 17:30 hores, el Julio i la Janaina interpretaran peces de la música tradicional de Brasil. A les 18 hores, hi haurà música del Perú. A les 18:15 hores es farà un taller de cant i percussió a càrrec d’Encoratjades.

La mostra finalitzarà amb un concert de la coral Encoratjades, a les vuit del vespre, sota el títol ‘Àfrica: un tast a veus’.

Durant tota la jornada hi haurà tallers de Henna i de trenes africanes.

Val a dir que per a donar a conèixer a la ciutadania aquesta 1a Mostra Intercultural de la Seu, l’Ajuntament repartirà a bars i restaurants de la ciutat uns 1.000 sotagots amb un codi QR per a poder consultar la programació d’aquesta jornada.