El grup d’edats de natació es concentra una setmana en un centre d’alt rendiment a Portugal

L’equip de natació preseleccionat per a Andorra 2025 (FAN)

Fins al 23 de maig, set nedadors d’entre els anys 2009 i 2010 de l’equip de natació preseleccionat per a Andorra 2025, faran una concentració preparatòria al centre esportiu d’alt rendiment de ‘Rio Maior’, Portugal, on faran sessions teòriques, entrenament a l’aigua i en sec, així com treball de cohesió de grup.

La convocatòria inclou les nedadores Isabel Montoro (2010) del CN Encamp i Clara Galí (2010) del CLESER; als nedadors Jan Font (2009), Aritz Moreno (2007) i Max Suárez (2008) del CN Serradells; i als internacionals Arnau Segarra (2009) i Biel Cuen (2009) del CLESER.

Rio Maior és un centre de preparació olímpica, especialitzat en natació, situat a 75 km al nord de Lisboa i 30 km de la costa. Forma part de la xarxa d’infraestructures esportives lusitana ‘HIGHSPORTUGAL’, que treballa, en col·laboració amb el Comitè Olímpic Portuguès, l’Institut Portuguès d’Esports i federacions esportives lusitanes, com la Federació Portuguesa de Natació (FPN).

Equipat amb recursos humans i materials, és el centre de preparació dels atletes aquàtics de les seleccions nacionals de totes les disciplines de Portugal.

Disposa de dues piscines cobertes de 25 i 50 metres, tancs de salt i aprenentatge; un sistema de recollida d’imatges subaquàtiques d’alta definició per a l’anàlisi de l’entrenament; un gimnàs amb ergòmetres VASA per a entrenament en sec específic de natació; i dispositius de mesura de la força —dinàmica i estàtica— per a avaluar el rendiment de l’esportista.

També disposa d’especialistes en medicina esportiva, massatges i fisioteràpia, que treballen en una àrea específica equipada amb tecnologia de teràpia i recuperació: làser, ultrasons, magnetoteràpia, ones de xoc i ones curtes.

El Centre compta amb dues ales d’allotjament independents amb habitacions adaptables a les necessitats dels equips.

Emmarcat en l’acord de col·laboració de febrer de 2023, signat pels presidents Joan Clotet i António Silva de les federacions andorrana i portuguesa, l’expedició forma part del pla de preparació esportiva d’Andorra 2025. L’acord estableix un marc per a impulsar accions de reciprocitat, activitats de formació i intercanvi d’experiències tècniques que apuntin a donar un impuls addicional al creixement dels esports aquàtics a Andorra i actuar de facilitadors perquè els equips portuguesos i andorrà facin estades d’alt rendiment a cada territori.

Com a part del mateix conveni, l’octubre passat, un equip de nedadors i para-nedadors dels entrenadors Vítor Ferreira i Simão Marinho, es van desplaçar fins a Andorra per a preparar el Campionat d’Europa de piscina curta (‘European Short Course Swimming Championships’), d’Otopeni, Romania.