L’Andorra s’agafa a un bri d’esperança amb un gol al minut 94

L’afició ha estat al costat de l’equip des del minut zero (FC Andorra)

Quan tot feia preveure que aquest dissabte es donaria per fet el descens matemàtic de l’FC Andorra a 1a RFEF, un gol de Jon Karrikaburu al minut 94, a l’última jugada de partit, contra el Burgos, ha fet que els andorrans s’agafin a una petita possibilitat per a aconseguir la permanència, estant a 5 punts de salvar la categoria amb només 6 punts per jugar. És a dir, cal un miracle igualment.

L’Andorra ha començat amb ganes de salvar-se i un llançament de falta al minut 9 de Sergio Molina l’ha salvat, com ha pogut, el porter del Burgos, Caro. Al minut 13 una centrada d’Iván Gil, rematava Rubén Bover, però la pilota no trobava porteria, era una oportunitat clara. A les acaballes de la primera part, el francès Scheidler rematava per sobre el travesser al minut 44. Amb el 0-0 s’arribava al descans.

1.210 persones s’han apropat a veure el partit a l’Estadi Nacional. Ja al minut 62 de la segona part, Sergio Molina en un nou llançament de falta lateral, tornava a crear perill, aquesta vegada la rematada de falta sortia per poc per sobre del travesser. Jandro Orellana, dos minuts després, tornava a rematar massa alt per als andorrans. Al minut 70 de la segona part, Bermejo feia la millor ocasió del partit per al Burgos rematant al pal. Rubén Bover i Álvaro Martín, de nou, tornaven a crear oportunitats per als tricolors al minut 74 i 87 respectivament, però les seves rematades acabaven massa centrades, fàcils per al porter Caro.

Quan tot feia preveure que s’acabava el partit amb 0-0 i el descens ja era matemàtic per als andorrans, un gol de Jon Karrikaburu al minut 94, a l’última jugada del partit, feia esclatar d’il·lusió l’Estadi Nacional per a donar la victòria als locals i proporciona, així, una petita esperança perquè encara es pot aconseguir la permanència a falta de dues jornades per al final de la competició.

El proper partit de l’FC Andorra serà diumenge, 26 de maig, a les 18:30 hores, contra el Real Oviedo, al Carlos Tartiere, ben lluny del Principat.