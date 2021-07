No tots els centres sociosanitaris preveuen obrir les portes aquest estiu a nous residents

En aquest segon estiu de pandèmia, els centres sociosanitaris mantenen protocols estrictes de prevenció. Mentre que el Cedre ha decidit suspendre el programa Respir i no acollir residents que no siguin els usuals, altres centres com ara Clara Rabassa i Salita sí que han obert places per a usuaris que necessitin fer estades temporals mentre les famílies fan uns dies de vacances.