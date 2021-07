Més del 95% de les declaracions duaneres hauran d’efectuar-se digitalment a partir del setembre

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, –acompanyat del director del Departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa– ha presentat aquest divendres al matí el projecte de digitalització dels procediments duaners, que es duu a terme mitjançant la modificació del Reglament d’aplicació referent a la creació i les condicions d’exercici de l’activitat del 1996. Jover ha apuntat que el Consell de Ministres va aprovar la modificació legal en la sessió del passat dimecres, donant pas a una transformació en la manera d’efectuar les declaracions duaneres.

Eric Jover ha explicat que, amb els canvis legals, s’estableix l’obligació dels agents de duanes, que tenen l’activitat de transitari, de presentar les declaracions duaneres i els documents justificatius que les acompanyen de forma telemàtica. És a dir, tota la documentació que es desprengui d’una operació d’importació, exportació o trànsit de béns per la duana a través dels transitaris passarà de ser en paper a ser digital utilitzant un nou procediment informàtic.

En aquest sentit, el responsable de Finances ha posat en relleu que la digitalització dels procediments duaners és un element fonamental per a simplificar i facilitar els intercanvis comercials. Alhora, aquesta acció s’emmarca en el projecte de Transformació Digital del Govern, una de les línies d’actuació més importants del full de ruta de la legislatura, l’H-23.

“És molt eficient fer aquest salt qualitatiu, que representa la digitalització de tot aquest procés”, ha afirmat Jover, que ha assenyalat que la digitalització de les mencionades gestions a la duana també disminueix el volum de paper i, per tant, l’impacte sobre el medi ambient “que ens interessa disminuir”. “Podríem dir gairebé que el paper desapareixeria de la duana”, ha afegit.

Pel que fa a l’entrada en vigor d’aquest canvi, tal com ha informat el titular de Finances i Portaveu, s’ha establert un termini de marge per tal que els agents de duanes puguin adaptar els seus sistemes d’informació. Així, l’obligatorietat de presentar en format digital les declaracions i els documents que les acompanyen entrarà en vigor el 13 de setembre del 2021.

Sobre el número de declaracions gestionades pels agents de duanes, Jover ha informat que al 2019 es van gestionar un total de 340.242 declaracions (325.836 corresponents a importacions i 14.406 a exportacions). Aquestes declaracions representen el 95,75% sobre el total de les declaracions que es van fer durant l’any (355.347 declaracions totals). Al 2020 es van gestionar 295.436 declaracions per part d’agents de duana (280.181 d’importacions i 15.282 d’exportacions), cosa que suposa el 96,62% sobre el total de les declaracions de l’any (305.796).

Les declaracions no gestionades per les agències de duanes, que es van situar entre el 4% i el 3% all 2019 i al 2020, són aquelles que els ciutadans i empreses fan directament davant de la Duana.

La digitalització dels procediments, a més d’agilitzar els tràmits dels agents duaners, permetrà deslliurar els espais del Govern on s’emmagatzemen tots els documents físics relatius a les operacions comercials duaneres. Jover ha posat en relleu que –abans de la modificació– es guardaven les declaracions duaneres i els documents que les acompanyen durant un període de cinc anys en magatzems propietat del Govern.

En aquest sentit, el ministre ha assenyalat que en els dos magatzems habilitats amb aquest fi al Pas de la Casa hi ha guardades actualment un total de 13.148 caixes, que contenen 1.470.957 de declaracions. Aquestes caixes suposarien un total de 1.479,54 metres lineals.

Es recorda que l’agent de duanes és la persona –degudament autoritzada pel Ministeri de Finances– que actua davant els organismes competents (Duanes, Ministeris, i demés ens privats o públics) en nom i per compte d’un tercer que contracta els seus serveis i li atorga un poder autenticat en els tràmits d’una operació d’importació, exportació o trànsit.