Multitudinària participació a l’espectacular Crash Car d’Encamp

Multitudinària participació al mític Crash Car d’Encamp, en el retorn al seu emplaçament original i després de dos anys sense poder-se celebrar per la pandèmia. Amb aquesta activitat s’encara el tancament de la Festa del Poble d’Encamp que aquest diumenge arriba al seu darrer dia i nit, ja que avui les activitats finalitzen poc més enllà de la mitjanit.

Una trentena de vehicles “tunejats” per a l’ocasió han participat en el Crash Car, la prova de resistència, combinada d’humor amb segell encampadà, en la que els guanyadors són els que aconsegueixen mantenir el seu vehicle en circulació durant més estona.

Els vehicles han estat preparats per a l’ocasió, pintats i decorats, vidres fora per evitar situacions de perill, i cascs per als conductors i acompanyants. Tot i les estrictes normes per participar-hi, l’enginy ha fet que un dels participants hagi fet una volta de campana, això sí, ha continuat circulant sense ni immutar-se, aixecant un gran aplaudiment entre el miler d’espectadors presents.

La Comissió de Festes ha valorat molt positivament que s’hagi retornat a l’emplaçament original i ha agraït a tothom la participació.

Matinal de dansa amb el primer Encamp Dance Festival i una masterclass dels Brodas Bros

El Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness d’Encamp han estat els encarregats d’organitzar la matinal de diumenge de dansa amb més d’una desena de grups de dansa del país entre els quals Lau Esport Pauline Dansa, Tamara Martos, Líquid Dansa, Alendoy Xabeli Giménez, TC Escola de Dansa, Fit Gipsy Dance, Meri Coscollola i Marc Refuerzo que ha finalitzat amb una masterclass del famós grup de dansa urbana de Barcelona Brodas Bros.

Aquesta tarda continua amb les havaneres a la plaça dels Arínsols, el partit de solters i solteres contra casats i casades, el ball de tarda amb Atlantic’s, el de versions Fugados de Alcatraz a la zona de Sant Miquel i el final de festa amb el Castell de Focs al pont de Riberaigues i DJ Moncho a mitjanit.