Miquel Abras i Salva Racero actuaran a la Festa Major d’Escaldes de la mà d’Els40

Doble cartell i doble concert de música en català per celebrar la Festa Major d’Escaldes-Engordany. Els40Andorra tornen a ser presents a la cita anual que enguany, a més, commemora el 65è aniversari de la creació de la Unió Proturisme d’Escaldes, coorganitzadora de l’esdeveniment. I hi seran amb dos musics de llarga trajectòria al panorama pop-rock català: Miquel Abras i Salva Racero, ex Lax’n’Busto.

La situació generada per la Covid-19 obliga a organitzar el concert amb determinades mesures de seguretat. Així, l’aforament serà limitat i caldrà accedir-hi amb mascareta.

Miquel Abras és un dels artistes catalans més consolidats.

Autor, compositor i arranjador, és un dels artistes puntals de l’anomenat rock català.

Amb la seva veu trencada característica i amb una notable trajectòria sobre els escenaris, el cantant empordanès ha actuat en programacions de prestigi com l’Auditori de Girona, l’Auditori de Barcelona, el Festiva de Cap Roig, el Festival de Guitarra de Barcelona, l’Acústica de Figueres, el BarnaSants, Sons del Món, Senglar Rock i molts altres.

El gener d’enguany començava una gira acompanyat d’una banda de tres grans músics: CarlusRamió (baix) AlbertSola (guitarra i teclats) i Danko Compta (batería i percussió) en el què presenten un repertori conformat pels temes dels dos darrers àlbums d’Abras (Punt de no retorn i Punt de partida), amb algunes versions de temes clàssics del rock català per emocionar, ballar i reflexionar.

Miquel Abras ha guanyat cinc premis Enderrock i elpremi al Disc Català de l’Any.

Salva Racero, de la seva banda, no necessita moltes presentacions. Durant més d’una década ha estat la veu d’un dels grups més destacats del rock català, Lax’n’Busto, formació que ha acumulat nombrosos premis (Premi Sputnik, Disc Català de l’Any, Enderrock…), ha realitzat centenars de concerts i ha acumulat un gran nombre d’èxits en vendes i en llistes en 30 anys en actiu.

Salva engega una carrera en solitari i ens presenta en exclusiva a Andorra el seu primer àlbum “Immortals” que recull la vitalitat i la força que el caracteritza amb un grau de compromís social en cançons que criden a la reflexió i a la presa de consciència però des d’un prisma positiu.

Racero s’ha envoltat de músics de primer nivell en aquesta experiència en solitari amb especial protagonisme per a Xasqui Ten (Shakira, Lady Gaga, Rosario, Malú…) com a productor.

El doble concert tindrà lloc el dissabte 25 de juliol a partir de les 22:30h, a l’aparcament dels Veedors i està coorganitzat per Els40 Andorra i la Unió Proturisme d’Escaldes-Engordany.