Es presenta a Lleida i l’Alt Pirineu la represa d’activitats esportives

Una seixantena de representants del teixit esportiu de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran han conegut avui els punts clau del Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa, mitjançant la presentació telemàtica que n’ha fet la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF). El document estableix les mesures que marquen el desenvolupament de l’esport i l’activitat física a Catalunya en aquesta nova etapa.

Ha presidit l’acte el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, que, en primer lloc, ha expressat el suport a la ciutadania del Segrià afectada pel confinament perimetral decretat el cap de setmana i els enviava “molts ànims”, tot desitjant que sigui el més breu possible. Gerard Figueras també ha demanat “prudència” a la població d’aquesta comarca i evitar al màxim els desplaçaments, limitant-los a l’àmbit professional o laboral.

El Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa recull les mesures establertes pel Govern català per dur a terme a partir d’ara les competicions i esdeveniments esportius, les activitats de lleure esportiu per a menors, les assemblees i reunions de les entitats, i els criteris per regular les instal·lacions esportives, piscines i centres de tecnificació. El contingut complet de les mesures es pot consultar en aquest enllaç.

El document és l’actualització del Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya elaborat per la SGEAF i aprovat pel Pla PROCICAT, que incorpora un annex per adaptar-ne el contingut a la situació actual de l’etapa de represa, una fase que queda regulada en la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, del Departament de Salut, on es determinen les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

El pla es desenvolupa en una sola fase, aplicable per igual a tot el territori català, i pot patir modificacions en funció de l’evolució de la pandèmia de la Covid-19. Per a la pràctica esportiva s’elimina la limitació d’aforaments i s’estableix el criteri de la distància social d’1,5 metres entre persones i d’un espai de 2,5 m2 per persona, tant per a esportista com per a públic. En el cas de les modalitats en què no es pot respectar aquesta distància, com els esports de contacte, el factor a tenir en compte serà la traçabilitat dels grups estables d’esportistes, tant d’entrenament com de competició, així com una declaració responsable.

Per tot això, Gerard Figueras ha demanat a tothom “aplicar el sentit comú, perquè si bé podem reprendre la majoria d’activitats, ho hem de fer amb limitacions”, i ha apel·lat a la “responsabilitat”. “No podem passar de 0 a 100 de cop, sinó que hem de poder retornar a l’activitat sabent que algunes coses encara no les podem fer si no volem fer marxa enrere”, ha afirmat.

Durant l’acte, Gerard Figueras ha estat acompanyat del director del Consell Català de l’Esport, Antoni Reig, el representant territorial de l’Esport a Lleida, Joan Segura, així com altres membres de la SGEAF que han intervingut directament en l’elaboració tècnica del Pla i que han resolt els dubtes formulats per Ajuntaments, clubs, federacions, consells esportius, etc. de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran.

Activitats esportives i instal·lacions

El Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa s’estructura en dos grans blocs (activitats esportives i instal·lacions) que estableixen les condicions generals per a dur a terme la pràctica esportiva, establint com a criteri bàsic el manteniment de la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per esportista. Tal com ha explicat Antoni Reig, en cas de no ser possible aquest distanciament establert entre persones, la pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar-se en grups estables i permanents, i l’entitat promotora de l’activitat haurà de garantir la traçabilitat dels grups estables així com dels esportistes que hi participin mitjançant la protocol·lització de les mesures que permetin identificar els esportistes, i tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc. A més, les persones practicants hauran de declarar responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la Covid-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement si han tingut símptomes o han donat positiu.

En el bloc d’activitats, el pla regula les competicions i esdeveniments esportius, les activitats esportives de lleure i tecnificació per a menors de 18 anys, i les assemblees i reunions d’entitats esportives. Pel que fa als esdeveniments a l’aire lliure, quan es tractin d’espais sectoritzats, podran acollir per sector un màxim de 2.000 persones de públic o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats, tot fent ús obligatori de mascareta i es porti un registre dels assistents. En el cas de celebrar-se en espais coberts, s’hauran d’establir espais sectoritzats pel públic, amb control de fluxos d’accés i sortida independents, i en el total de la instal·lació en cap cas es podrà superar el màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan ocupin seients preassignats, també amb mascareta i amb un registre dels assistents. En canvi, per a instal·lacions esportives una capacitat d’aforament de públic superior a 5.000 espectadors, caldrà garantir una distància de seguretat d’1,5 metres entre espectadors i l’espai de 2,5 m2 entre cadascun, mentre que els organitzadors hauran de presentar amb antelació suficient un Pla específic amb els protocols establerts per a la realització de l’esdeveniment que haurà de validar la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física

En el cas de les activitats esportives de lleure i tecnificació per a menors, caldrà aplicar les mesures establertes en el present document així com en el protocol específic elaborat per la SGEAF. Complementàriament als criteris establerts, podran interactuar fins a 3 grups estables sense superar el nombre de 30 participants totals, les activitats es faran preferentment sense ús de mascaretes i l’entitat organitzadora haurà de garantir la traçabilitat dels grups estables. Quant a les assemblees i reunions d’entitats, podran ser presencials, garantint una distància de seguretat de 2,5 m2 per persona, de manera que podran assistir-hi un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 quan se situïn en seients preassignats.

El segon gran bloc del Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa, centrat en les instal·lacions i centres esportius, determina que es podran realitzar activitats esportives en aquests espais sempre que es garanteixi la distància física interpersonal de seguretat, una ventilació creuada i la circulació d’aire constant, i es disposi d’un protocol propi que contempli les normes bàsiques de prevenció i higiene (neteja i desinfecció). S’autoritza fer ús dels vestidors i de les dutxes, garantint una superfície d’ús de 3 m2 per persona.

En el cas de les piscines cobertes i descobertes per a l’ús esportiu i recreatiu, no es restringeix l’aforament però caldrà garantir les mesures de distanciament, mentre que s’autoritza desenvolupar sessions i cursos per a la iniciació i aprenentatge. Pel que fa al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès, tindrà plena autonomia en la gestió, tot i que haurà de comptar amb un protocol propi de prevenció i higiene, mentre que els centres de tecnificació oficials hauran de regir-se pels criteris generals establerts per a les instal·lacions esportives. Finalment, el Pla concreta les mesures comunes de neteja i desinfecció que hauran de seguir els titulars de les instal·lacions, en funció de les diferents tipologies d’instal·lacions, activitats i serveis.