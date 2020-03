La Universitat d’Andorra (UdA) ha habilitat una desena de noves aules virtuals en videoconferència per poder continuar amb l’activitat lectiva mentre durin les mesures adoptades arran de la crisi de la malaltia Covid-19 i que han obligat a tancar temporalment el campus de Sant Julià de Lòria.

Així, a banda de les formacions virtuals, que se segueixen impartint a través del Campus Virtual de l’UdA, els Serveis Informàtics de l’UdA han configurat una plataforma que permet reproduir al màxim el funcionament d’una classe presencial en format virtual. Els estudiants poden seguir les explicacions del professorat per videoconferència i intervenir a través d’un xat o també oralment sota el control dels docents. A més, el professorat pot dibuixar i projectar documents en una pissarra virtual, i els participants de l’aula poden desar els continguts de la pissarra.

Les noves aules virtuals funcionen amb normalitat des d’aquest dilluns 16 de març de 2020 a primera hora del matí. En concret, pel que fa a la formació reglada, s’ha posat en marxa una aula per al primer curs del Diploma Professional Avançat en Administració i finances, i tres aules per al bàtxelor en Ciències de l’educació, una per cada curs. També s’ha habilitat una aula per al postgrau en Fiscalitat i una altra per al Curs d’accés per a més grans de 25 anys.

D’altra banda, els estudiants presencials del bàtxelor en Informàtica i del bàtxelor en Administració d’empreses poden seguir la modalitat virtual habitual de l’UdA i fer ús de les tutories personalitzades per videoconferència que s’han habilitat durant aquests dies.

En el cas del professorat i dels estudiants de l’Escola d’Infermeria, atès que el Ministeri de Salut els pot requerir per donar suport al sistema sanitari d’Andorra, s’han suspès totes les estades formatives i ha quedat ajornada la resta de l’activitat lectiva.

A més d’haver-se habilitat les eines per poder seguir l’activitat lectiva a distància en la majoria d’estudis reglats, la Universitat d’Andorra també ha pres mesures per flexibilitzar la docència i les avaluacions dels programes de formació continuada. Es pot consultar aquí quins es mantenen i quins han quedat ajornats o cancel·lats.

Finalment, tot el personal de la Universitat està desenvolupant les seves tasques en teletreball durant l’horari habitual. El servei d’atenció telefònica al públic s’ofereix de dilluns a divendres de les 9 a les 13 hores.