El Govern ha aixecat fins a 9 actes, entre aquests diumenge i dilluns per incompliment del decret de mesures excepcionals per la situació d’emergència del coronavirus i no haver respectat les limitacions d’obertura. Així ho ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, durant la compareixença per fer balanç de la situació.

Jover ha explicat que s’han fet inspeccions als centres comercials per verificar si tenien algun problema de subministrament i que han confirmat que el sistema de distribució dels proveïdors “funciona amb normalitat”, encara que hi ha productes que, com a conseqüència de l’afluència massiva de divendres i dissabte, s’han reduït considerablement els estocs.

En el marc d’aquestes visites s’ha constatat que els establiments han adoptat mesures per prevenir el contagi. Alhora, els responsables comercials han traslladat a les autoritats la preocupació pel fet que aquests dies, i cada vegada més, ha acudit a fer la compra el nucli familiar sencer. Així, Jover ha insistit que es tracta de reduir el contacte social i que com menys gent vagi a fer la compra menys possibilitats hi haurà de contagi.

EQUILIBRI ENTRE MANTENIR L’ACTIVITAT ECONÒMICA I REDUIR ELS CONTAGIS

Tant el ministre portaveu, Eric Jover, com el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han reiterat que les mesures adoptades responen a criteris tècnics i han repetit que la lògica a la que responen aquestes mesures és de limitar les activitats d’atenció al públic per reduir les possibilitats de propagació de la COVID-19.

Així, davant les crítiques relacionades amb el manteniment de l’activitat de la construcció, Jover ha recordat que aquest sector pot mantenir l’activitat i que ha de seguir les recomanacions de distància entre persones i adoptar mesures d’higiene. El ministre Portaveu ha exposat que “s’ha buscat mantenir el màxim l’activitat econòmica amb el mínim risc de contagi”. En aquest punt, ha insistit que cal evitar aquests contagis però que s’ha de vetllar perquè “no s’agreugi la crisi econòmica”, buscant que l’afectació sigui la mínima possible.