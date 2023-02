L’Uclic, transport a la demanda d’Encamp

Infografia de l’Uclic d’Encamp, el bus a la demanda (Comú d’Encamp)

L’Uclic és el servei de transport a la demanda que permet moure’s per tota la vila d’Encamp. El servei es realitza amb un vehicle de 8 places i disposa d’un total de 56 parades que cobreixen les diferents zones de la parròquia.

La voluntat d’aquest servei és apropar les zones menys cèntriques de la vila cap al centre i facilitar la mobilitat sostenible a tothom, pensant especialment en aquelles persones que tenen més dificultat, com les persones grans o els més joves.





Com reservar el servei?

El trajecte a la demanda es pot reservar a través de l’aplicació l’Uclic, que està disponible per a Android i iOs, pel web propi clicant AQUÍ o al telèfon +376 775 034 (l’horari d’atenció de les reserves telefòniques és de les 9 h a les 19 h).





Quins són els horaris?

Els horaris actuals* de funcionament de L’Uclic són, en dies laborables, de 7:30 h a 9:30 h, de les 13 h a les 15 h i de les 17 h a les 21 h, i els caps de setmana i festius, el servei està operatiu de les 10 h a la 13 h i de les 16 h a les 21 h. Fora d’aquests horaris no es pot demanar el servei.

*A partir del 6 de febrer de 2023 el servei disposarà de nous horaris: de dilluns a divendres de les 7 h a les 21 h i els caps de setmana i festius de les 10 h a les 13 h i de les 14 h a les 21 h.





Quines tarifes i abonaments hi ha disponibles?

El preu del viatge és d’un euro per al bitllet senzill, que es pot adquirir al mateix bus, i es poden comprar abonaments a l’oficina de Tràmits, a l’oficina de Turisme i a La Valireta, amb diferents modalitats.

Els abonaments són de 10 viatges a 8 euros, de 20 viatges a 15 euros, de 30 viatges a vint euros, de 50 viatges a 30 euros i de 100 viatges a 50 euros.

Els menors d’11 anys i els majors de 65 amb tarja magna poden obtenir un abonament gratuït, que caldrà renovar anualment. També hi ha una bonificació del 50% del cost de l’abonament per als titulars del carnet jove i els titulars d’abonaments de la línia nacional sempre que acreditin aquesta circumstància. En tots els casos, els abonaments només seran vàlids per a residents del Principat d’Andorra.

Descarregar-se el llistat de parades del servei L’Uclic i localitzar les parades a través del mapa.