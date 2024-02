L’Skål Club proposa crear un cicle de xerrades sobre turisme a Ordino

Reunió entre membres de l’Skål Club Andorra i del Comú d’Ordino (Comú)

L’Skål Club Andorra (Associació de Professionals del Turisme) s’ha trobat amb el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, a la Casa de la Muntanya, en una reunió d’on han sorgit diferents propostes. L’entitat ha presentat el seu nou president, Emili Yepes. A la reunió també hi ha assistit els dos vicepresidents de l’entitat, David Santuré i Joaquim Barceló, i la responsable de Turisme d’Ordino, Cristina Ariño. Un dels projectes apuntats ha estat l’organització d’un cicle de xerrades dirigides al sector turístic de la parròquia.

A més, a més d’explicar tota la trajectòria i tasca realitzada per l’Skål en els més de 40 anys d’història de l’entitat, Emili Yepes ha volgut remarcar l’interès de l’associació en trobar sinèrgies entre tots els sectors turístics del país i també amb el Comú d’Ordino, per tal de fomentar la cohesió del sector. En aquest sentit, l’Skål Club d’Andorra s’ha ofert per a ajudar al Comú d’Ordino en la difusió d’aquelles iniciatives turístiques que organitza la parròquia al llarg de l’any. Difusió, no només entre els socis de l’entitat a nivell nacional, sinó també a través de l’Skål Internacional, format per 312 clubs presents a 81 països d’arreu del món.

Des d’Ordino, Jordi Serracanta s’ha mostrat obert en poder col·laborar amb l’Skål Club d’Andorra per assolir aquest objectiu comú i s’ha posat a disposició per a poder organitzar una pròxima trobada amb tots els socis de l’entitat per a fer-los conèixer de primera mà tots els atractius de la parròquia que l’han portat, recentment, a ser reconeguda com a Best Tourism Villages per part de l’Organització Mundial del Turisme (OMT). Trobades com la que s’organitzarà properament a Ordino, permetran al Comú explicar de forma directe als principals directius d’hotels, allotjaments turístics, transports de viatgers, recepcionistes… tot el que ofereix la parròquia a nivell turístic i, per tant, aquests es podran convertir en grans ambaixadors per a traslladar als turistes i excursionistes que utilitzen els seus serveis, què conèixer i què descobrir a Ordino.

També el Comú, ha posat a disposició de l’Skål Club d’Andorra, les instal·lacions de la Casa de la Muntanya (que acull també l’oficina de turisme de la parròquia), per tal que l’entitat pugui organitzar-hi reunions o presentacions d’interès també per als empresaris del sector turístic de la parròquia d’Ordino.

L’Skål Club d’Andorra Club d’Andorra, continuarà aquests pròxims dies amb noves trobades institucionals. En breu amb la Cambra de Comerç, Serveis i Indústria (CCIS), la Unió Hotelera (UHA) i consellers de Turisme de la resta de Comuns, a més de la reunió prevista amb el Ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.