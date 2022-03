L’Assemblea General del Sipaag aprova ampliar la junta

L’Assembla General del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) ha aprovat aquest dimarts ampliar la junta de l’entitat, que a partir d’ara estarà formada per catorze persones: Lluís Anguita continuarà com a president; Purificació Santiago ocuparà el càrrec de vicepresidenta; Jacqueline Caubet en serà nova secretària; Anna Cortina continuarà com a tresorera; i com a vocals es comptarà amb Dolors Iglesias, Lluís Orona, Josep M. Arnaus, Joan Blasi, Salustià Chato, Carles Mirabete, Susana Salazar, Marta Fort, Yolanda Font i Sergi Gabella.

Aquesta ampliació permetrà que “puguem arribar a més llocs”, ha afirmat Anguita. A més, el fet de tenir gent amb ganes d’afiliar-se -a hores d’ara es compten més de 250 afiliats quan al 2018 n’hi havia al voltant de 170- i d’entrar a la junta s’interpreta com un reconeixement a la feina feta els últims anys.

A part de la renovació de junta, que té un caràcter alhora continuista i renovador, l’Assemblea General ha servit per aprovar els comptes dels exercicis 2019, 2020 i 2021 -ja que, a causa de la pandèmia de Covid-19 no s’han pogut celebrar les assemblees-.

Així mateix, s’ha fet balanç de l’activitat duta a terme pel Sipaag al llarg d’aquest temps. Entre les actuacions realitzades destaquen les reunions de treball, tant amb el Ministeri com amb els diferents grups parlamentaris, sobre la futura llei de la funció pública i les reunions per treballar els diferents plans ministerials d’ordenació i racionalització dels recursos humans de l’Administració general. Una altra qüestió destacada és l’actuació per resoldre el problema que hi havia al departament d’Estadística.

En aquest sentit, els objectius que es marca el sindicat en aquesta nova etapa són, principalment, donar continuïtat a les diferents qüestions que hi ha obertes i per les quals s’està a l’espera de la resposta per part del Govern. Entre d’altres hi ha el debat de la llei de la funció pública, que es troba a tràmit parlamentari, i de la llei de jubilacions de l’Adminsitració, que l’ex ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, va dir que volia treballar ella en acabar la primera llei. Així mateix, hi ha qüestions com “els abusos descarats” de les contractacions per extrema urgència o la manca de provisió de recursos en alguns serveis buscant-ne la futura externalització, i anar resolent els problemes laborals que puguin anar sorgint.