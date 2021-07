La zona encampadana del Pedral disposa de 34 noves places d’aparcament de zona verda

El Comú d’Encamp ha habilitat una nova zona d’aparcament al carrer del Pedral, amb un total de 34 places, per tal de donar cobertura a les necessitats d’aparcament de la zona, especialment durant l’entrada i sortida de les escoles, però també als comerços i establiments de restauració que amb el tancament de l’aparcament de la Palanqueta, van veure disminuir les places d’aparcament properes.

La zona d’aparcament s’ha habilitat temporalment per resoldre les mancances d’aparcament, i el cost del treballs d’arranjament, pintura i col·locació de parquímetre han estat en total d’uns 15.000 euros.

La tarifa d’aparcament és la corresponent a la zona verda C, 0,45€/hora, amb un 50% de descompte amb la targeta e-parq, és a dir 0,23€/hora, de dilluns a diumenge de 9 h a 13 h i de 15 h a 20 h (excepte 01/01, 14/03, 08/09/ i 25/12) i amb la possibilitat per als veïns residents, de demanar la vinyeta anual per un import de 306 euros/any. Per a més informació cal contactar amb el servei de circulació.

Més de 130 noves places d’aparcament a finals d’estiu

El Comú d’Encamp està finalitzant les obres de dos nous aparcaments més, a les Bons i al carrer de la Vena, i es preveu la seva posada en funcionament a finals d’estiu. La construcció de l’aparcament de la Vena amb una vuitantena de places d’aparcament, ha permès també crear un nou accés a l’avinguda de Joan Martí, una zona de jocs infantils, i també, en l’extrem més allunyat dels habitatges, un nou pipicà, i la construcció de la vorera pel carrer de la Vena i una zona enjardinada.

Els dos aparcaments inclouran places disponibles per a abonats, amb diferents modalitats: 24 hores i 12 hores amb opció, nocturn o diürn. Per a més informació, es pot contactar amb el servei d’aparcaments trucant al +376 873 200.

En total a finals d’estiu s’hauran posat en servei a la parròquia unes 130 noves places d’aparcament, entre zona verda i aparcaments horitzontals amb barrera.