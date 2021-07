Crida a la ciutadania a aportar objectes antics per a celebrar les Jornades europees del patrimoni 2021

El Ministeri de Cultura i Esports i els comuns fan una crida a la ciutadania a col·laborar de manera activa i participativa en les Jornades europees del patrimoni 2021, que se celebraran, com cada a any, al setembre. Sota el lema d’enguany ‘Un patrimoni per a tots’ el Ministeri ha dissenyat un programa que vol comptar amb la implicació del màxim de col·lectius diversos i fer valdre el caràcter inclusiu i heterogeni per reunir la ciutadania al voltant del patrimoni que li és proper.

El fil conductor d’aquesta edició serà l’exposició d’objectes patrimonials diversos que els ciutadans guarden a casa seva i que podran exposar en els aparadors dels comerços de cada parròquia. “L’acció permet reunir dos patrimonis que poden semblar antagònics: l’etnològic i el del comerç”, ha destacat la tècnica de l’Àrea de Conservació i Restauració, Mireia Tarrés, durant la roda de premsa de presentació de les jornades. En aquest mateix sentit, Tarrés ha explicat que l’esperit d’enguany manté intacte la idea inicial de les jornades que és “posar a l’abast de la ciutadania patrimoni que normalment hi està”.

Es pensa, majoritàriament, en poder exposar objectes de caràcter etnològic que no presentin una excessiva fragilitat. A tall d’exemple: uns esquís antics trobarien un racó en l’aparador d’una botiga d’esports; una màquina de cosir antiga aniria a l’aparador d’una merceria o un aparell receptor de ràdio de mitjan segle XX ornaria una botiga d’aparells electrònics. En definitiva, objectes que tinguin més de cinquanta anys.

La mostra es podrà veure des del 18 de setembre i fins al cap de setmana següent. En aquest sentit, els comuns ja s’han començat a posar en contacte amb la ciutadania perquè puguin aportar els objectes que vulguin. “És una gran proposta que ha de permetre donar a conèixer el patrimoni a la població del país i també als turistes”, ha destacat el tècnic del comú de Canillo, Domènech Bascompte.

L’acció dels tècnics de Patrimoni se centrarà majoritàriament a donar suport als comuns (selecció dels béns per exposar i assessorament tècnic, etc.) i a cercar la col·laboració de l’Església per presentar objectes de la litúrgia que habitualment no es mostren al públic (calzes, canadelles, etc.). Per la seva banda, la col·laboració dels comuns se centrarà a incentivar els ciutadans de la seva parròquia a aportar aquests objectes patrimonials, a cercar la col·laboració dels comerços participatius, i també a la instal·lació dels diferents escenaris.

Les persones o els col·lectius interessats tenen fins al 19 d’agost per poder portar l’objecte desitjat i per fer-ho cal posar-se en contacte amb els serveis comunals de cultura o turisme de la seva parròquia.

A més, i com ja és habitual en altres edicions passades, el programa de les Jornades permetrà acollir un concert de l’ONCA a l’era gran de la Casa Rossell, el dissabte 18 de setembre.

Històric de les jornades

Des de l’any 1996 Andorra participa en les Jornades europees del patrimoni, que se celebren des de fa trenta-vuit anys i són un dels esdeveniments anyals més importants arreu d’Europa, i tenen lloc el tercer cap de setmana del mes de setembre.

És un esdeveniment que aplega milions de persones que visiten un nombre considerable de monuments i de llocs històrics, siguin públics o privats, els quals estan tancats habitualment i obren les portes al públic per a aquesta ocasió.

Aquesta iniciativa conjunta del Consell d’Europa i de la Unió Europea aplega els cinquanta estats part del Conveni cultural europeu, els quals participen activament en les Jornades.