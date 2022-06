La ministra Sánchez demana temps per avançar en les infraestructures del Pirineu

La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, Raquel Sánchez, ha estat l’encarregada de cloure la 33a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, el vespre d’ahir divendres, a la Seu d’Urgell. Sánchez ha destacat el Corredor Mediterrani com exemple de la contribució d’infraestructures a la competitivitat i la connectivitat, però ha volgut repassar les actuacions de menor envergadura que ajuden a vertebrar el territori per aconseguir cohesió social i territorial.

“Hem de demostrar que estem posant fil a l’agulla i avançar amb les infraestructures de país, de Lleida i del Pirineu. Ens portarà temps, però anem pel bon camí per garantir que els propers anys segueixi havent obra publica de l’estat a la província de Lleida”, ha afegit.

La ministra ha explicat, a més, que la voluntat és afavorir la competitivitat de les empreses i ha afirmat que des del govern espanyol “estem donant un impuls sense precedents. El juny de 2018 ens vam trobar amb la maquinària administrativa absolutament paralitzada i tots els projectes de nou traçat estaven paralitzats”. Ha assegurat que la inversió prevista per a Catalunya als pressupostos per al 2022 és un 67% més elevada que la xifra pressupostada el 2018 i ha reconegut el 35% d’execució pressupostària del 2021. No obstant, ha afegit que “en termes absoluts, la inversió durant el 2021 és la major executada a Catalunya des de l’any 2010”.

La ministra ha felicitat l’èxit de la Trobada Empresarial al Pirineu que, amb 33 edicions, s’ha consolidat com “un referent en el calendari anual i reflecteix a la perfecció que hi ha molta vida fora de les grans ciutats i que ser a la Seu d’Urgell té un interès molt especial per poder explicar l’acció de govern i parlar d’una de les condicions bàsiques per fer un territori més competitiu com són les infraestructures”.

L’empresariat pirinenc reclama més infraestructures al territori

A la cloenda, el president de la Trobada, Josep Serveto, en nom del teixit empresarial, ha reclamat a la ministra, d’una banda, “completar i ampliar les infraestructures de transport terrestre, aeri i marítim, que no només aporten ocupació i riquesa al territori, sinó que principalment fomenten la consolidació d’un teixit empresarial potent”. A més, ha recalcat la importància d’avançar en infraestructures, com el Corredor Mediterrani, “que ens connecti amb la resta d´Europa, i potenciï la sostenibilitat”, i ha estès la mà “per treballar plegats, en la consecució dels ODS que ens permetin aspirar a un món sostenible l’any 2030”.

Serveto ha compartit les reflexions clau que han posat a debat la vintena de ponents que han participat a les conferències, debats i taules rodones i s’ha volgut centrar en els dos elements clau l’edició d’enguany de la Trobada: la sostenibilitat i la innovació, però ha recordat que “el valor i talent de les persones” també ha sigut protagonista al llarg de les dues jornades ja que “les bones persones són clau per avançar”.

Respecte a la innovació, ha destacat la importància de “generar idees per innovar, perquè només amb creativitat i innovació podrem superar els reptes que se’ns presenten”.

Quant a la sostenibilitat, Serveto ha defensat que “entre sostenibilitat i economia, si no ens focalitzem en sostenibilitat, la conseqüència serà un alt cost econòmic”, i ha assegurat que “en aquest repte estem tots implicats: els governs, les empreses i la ciutadania: tots som responsables”.